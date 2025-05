Le déficit commercial s’aggrave de 17% à fin mars, voici pourquoi

L’aggravation du déficit commercial est le résultat d’une hausse des importations de biens (+6,9% à 187,7 MMDH), plus importante que celle des exportations (+1,5% à 116,07 MMDH). Par conséquent, le taux de couverture a perdu 3,3 points à 61,8%, selon le dernier bulletin de l’Office des changes sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs de mars 2025.

L’augmentation des importations est attribuable à la hausse de tous les produits, à savoir les produits bruts (+27,6% à 9,36 MMDH), les produits alimentaires (+9,4% à 23,94 MMDH), les produits finis de consommation (+8,7% à 43,59 MMDH), les produits finis d’équipement (+6,1% à 43,04 MMDH), les demi-produits (+4,3% à 39,17 MMDH) et l’énergie et lubrifiants (+0,5% à 28,22 MMDH).

Dans le détail, l’accroissement des importations des produits bruts fait suite, essentiellement, à la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés de +749 millions de dirhams (MDH), de ferraille, déchets et autres minerais (+498 MDH) et de l’huile de soja brute ou raffinée (+450 MDH).

L’aggravation du déficit de la balance alimentaire est due à la hausse des importations des animaux vivants (+1.405 MDH), et du maïs (+660 MDH). Les achats du blé, quant à eux, reculent de -2 MMDH.

Du côté des produits finis de consommation, le document de l’Office des changes indique une hausse notable des achats des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+20,2% ou +504 MDH), des cycles et motocycles, leurs parties et pièces (+78,7% ou +300 MDH) et des sièges, meubles, matelas et articles d’éclairage (+22,6% ou +271MDH).

Le déficit de la rubrique «Produits finis d’équipement» est dû quant à lui à l’accroissement des achats des machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques (+435 MDH), des machines et appareils divers (+415 MDH) et des centrifugeuses et appareils pour filtration des liquides ou des gaz (+401 MDH).

Concernant les demi-produits, la même source fait état d’une hausse des importations de l’aluminium brut, déchets et poudres d’aluminium (+394 MDH), des produits chimiques (+386 MDH) et des achats des accessoires de tuyauterie et construction métallique (+368 MDH).

Enfin, la stabilité de la facture énergétique recouvre une hausse des approvisionnements en gaz de pétrole et autres hydrocarbures de +711 MDH et de l’énergie électrique de +199 MDH, atténuée par la baisse des importations des gas-oils et fuel-oils de -1 MM DH.

Pour ce qui est des exportations, elles ont été soutenues par les secteurs «Phosphates et dérivés» (+18,2% à 20,3 MMDH), «Autres extractions minières» (+20,2% à 1,38 MMDH), «Autres industries» (+16,8% à 7,52 MMDH), «Aéronautique» (+15% à 7,03 MMDH) et «Agriculture et agro-alimentaire» (+0,8% à 26,74 MMDH).

En revanche, les exportations des secteurs «Électronique et électricité», «Automobile» et «Textile et cuir» ont reculé respectivement de 11,6% à 4,21 MMDH, 7,8% à 37,36 MMDH et 1,4% à 11,51 MMDH.