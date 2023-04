Les transferts des MRE dépassent 27 MMDH, le déficit commercial augmente de 13,5% à fin mars

Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger ont affiché une hausse de 16% (+3,73 milliards de dirhams) par rapport à mars 2022, précise l’Office dans un document sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de mars.

Par ailleurs, l’Office fait état d’un excédent de la balance des échanges de services en hausse de plus de 17,2 milliards de dirhams. Cet accroissement fait suite à une hausse des exportations (+56,4% à 60,05 milliards de dirhams) plus importante que celle des importations (+19,9% à 26,86 milliards de dirhams).

Également, les importations ont augmenté de 10,1% à plus de 182,17 milliards de dirhams et les exportations ont progressé de 8% à 109,54 milliards de dirhams, précise-t-on, notant que le taux de couverture s’est établi à 60,1% contre 61,3% une année auparavant.

La hausse des importations de biens a touché la majorité des groupes de produits, souligne l’Office des changes, faisant savoir que les achats des biens d’équipement ont augmenté de 22% à 38,87 milliards de dirhams, suite à la croissance des achats des moteurs à pistons (+49,1%) et ceux des parties d’avions (+37,3%).

S’agissant des importations des produits finis de consommation, celles-ci ont augmenté de 15,1%, suite principalement à la hausse des importations des parties et pièces pour voitures de tourisme de 46,2%.

Concernant les importations des produits énergétiques et celles des produits alimentaires, elles ont enregistré respectivement des hausses de 15,7% et 16,9%. En revanche, les achats des produits bruts ont baissé de 6,5%, suite au recul des achats des soufres bruts et non raffinés de 45,3%.

De même, les importations des demi-produits ont accusé une baisse de 6,7%, relève l’Office des changes, expliquant ce recul par la diminution des achats de l’ammoniac de 46,6%. S’agissant des exportations de marchandises, leur accroissement a concerné la majorité des secteurs, essentiellement ceux de l’automobile, de l’électronique et électricité et du textile et cuir.