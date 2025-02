Tensions commerciales Maroc-Égypte: bientôt une procédure accélérée «fast track» pour les exportateurs marocains

Une réunion conjointe s’est tenue hier, jeudi 27 février, sous la présidence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, et du ministre égyptien de l’Investissement et du Commerce extérieur, Hassan Al-Khatib.

Cette réunion fait suite aux récents dysfonctionnements ayant entaché les échanges commerciaux entre les deux pays. Plusieurs médias ont fait état d’un blocage d’accès au marché égyptien d’un contingent de véhicules produits par l’usine Renault de Tanger, auquel le Maroc aurait réagi en interdisant à son tour le déchargement à Tanger Med d’un convoi de conteneurs en provenance de l’Égypte.

Cette crise intervient dans un contexte marqué par une aggravation du déficit commercial bilatéral qui penche largement à la faveur de l’Égypte.

La rencontre de jeudi a permis d’apaiser les tensions et de rapprocher les points de vues entre les deux parties. Ainsi, Le360 apprend que sur la base du principe de partenariat gagnant-gagnant, les ministres ont convenu de ce qui suit:

– Établir une ligne de communication directe pour éliminer les obstacles entre les deux pays en assurant un suivi régulier des statistiques et des obstacles qui empêchent la réalisation des objectifs fixés et en trouvant des solutions pour les éliminer.

– Déployer tous les efforts possibles pour augmenter le volume et le nombre des exportations marocaines vers l’Égypte de produits marocains, notamment automobiles.

– L’attribution d’une procédure accélérée Fast Track du côté égyptien pour faciliter et accélérer l’accès des exportations marocaines.

– Organisation d’un forum de partenariat économique et d’affaires B2B dans des secteurs spécifiques pour encourager l’établissement de partenariats d’affaires et de réseaux d’affaires entre les milieux du secteur privé des deux pays, en République arabe d’Égypte en avril 2025.

– Activer le Conseil d’affaires.

– Tenue du Comité mixte du commerce.