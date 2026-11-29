L’économie nationale devrait rester résiliente, en enregistrant une croissance de 4% en 2027. C’est ce qui ressort d’une nouvelle analyse de BMI, filiale de Fitch Solutions. Ce fournisseur de recherche, de données et d’analyses spécialisé dans l’évaluation des risques et des opportunités sur les marchés mondiaux, notamment dans les économies émergentes et frontières, se montre ainsi plus optimiste pour le comportement de l’économie marocaine au cours de l’année prochaine que les institutions nationales.

Le Haut-Commissariat au plan (HCP) table, dans son budget économique exploratoire 2027, sur un ralentissement de la croissance du PIB marocain à 3%, et Bank Al-Maghrib anticipe 2,9%, pour 2027. De même, le gouvernement retient, dans le projet de loi de finances 2027, une hypothèse de croissance économique de 3,7%.

Sur quoi repose cette prévision du BMI/Fitch Solutions, qui relève que ce taux est nettement supérieur à la moyenne de 2,7% enregistrée entre 2015 et 2025?

Sur l’hypothèse d’un accord entre les États-Unis et l’Iran pour rouvrir le détroit d’Ormuz au premier trimestre 2027, dont la probabilité est estimée à 40%.

Pour les experts du cabinet international, le choc énergétique et la hausse des coûts des intrants liés au conflit américano-iranien continueront à peser sur l’activité. Trois facteurs devraient toutefois maintenir la croissance autour de 4% au second semestre 2026, après 4,3% au premier: la reprise de la production industrielle, la résilience de la demande des ménages et des effets de base agricoles favorables.

Agriculture.

Ils expliquent qu’un rebond industriel amorcé au troisième trimestre 2026 devrait se renforcer au quatrième et soutenir la croissance en 2027. L’industrie manufacturière, qui représente 13% du PIB, affiche un taux d’utilisation des capacités de 80% au troisième trimestre, contre 77,7% en moyenne au premier semestre, période où la production du secteur avait reculé de 2,3% en glissement annuel. Ce taux repart à la hausse en variation annuelle et dépasse tous ses niveaux trimestriels antérieurs.

Les phosphates et engrais (5% du PIB) se redressent aussi. La production à pleine capacité a repris, selon les informations disponibles, après d’importants travaux de maintenance au premier semestre. La valeur des exportations du segment au troisième trimestre a presque doublé par rapport au deuxième.

Le commerce de gros et de détail (10% du PIB) devrait continuer à soutenir la croissance jusqu’au quatrième trimestre puis en 2027, grâce à la progression soutenue du revenu disponible réel. La confiance globale des consommateurs a reculé au troisième trimestre, mais les ménages se montrent plus optimistes depuis 2020 pour leurs achats importants. La croissance des crédits à la consommation a atteint 5,2% fin septembre, son plus haut niveau depuis la pandémie.

Tourisme, agriculture et demande européenne

De même, ajoute BMI/Fitch Solutions, la restauration et l’hébergement (4% du PIB) devraient accélérer au second semestre avec le renforcement du tourisme. La croissance des arrivées est passée de 4,1% au deuxième trimestre à 6,8 % au troisième, en variation annuelle, après 5,6% au premier semestre. Cette amélioration s’appuie sur une capacité aérienne contractée en hausse et sur de nouvelles routes internationales.

En ce qui concerne l’agriculture (10% du PIB), elle restera proche de ses niveaux records après une récolte exceptionnelle, selon l’analyse du cabinet international. Sa contribution à la croissance diminuera toutefois par rapport au premier semestre, le rythme d’expansion se modérant par rapport aux 19,9% enregistrés. La demande extérieure devrait aussi se raffermir: BMI anticipe une croissance de la zone euro de 1,4% au second semestre 2026, contre 0,9% au premier.

En 2027, les moteurs de la croissance changeront de nature, selon la même analyse. L’agriculture ralentira, la base de comparaison étant moins favorable après la très bonne récolte céréalière en 2026, mais un investissement robuste, de nouvelles capacités de production et une demande externe en amélioration maintiendront le PIB en progression de près de 4%, selon les experts du BMI.

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Ainsi, détaillent-ils, pour le premier facteur, la forte hausse des financements d’investissement en 2026 est signe d’un solide portefeuille de projets. Les crédits d’équipement ont augmenté de 16,2% (5,1 milliards de dollars) entre fin 2025 et septembre 2026. Sur un an, leur croissance atteint 32,4%, la plus rapide depuis 2008.

Les entrées nettes d’investissements directs étrangers ont aussi progressé de 50% en glissement annuel, à 3,7 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2026, ajoutent-ils, notant que les projets de transport et de stades en préparation de la Coupe du monde 2030 apporteront un soutien supplémentaire.

S’agissant du deuxième facteur, des projets majeurs achevés en 2026 ou début 2027 augmenteront les capacités de production, selon eux. Dans l’industrie, précisent-t-ils, la première phase de l’usine de cellules de batteries de Gotion créera une capacité annuelle de 20 GWh, dans un secteur où le Maroc ne disposait d’aucune production à grande échelle. De même, l’extension de Stellantis à Kénitra va doubler la capacité de production à 400.000 véhicules par an, et le nouveau complexe de moteurs LEAP de Safran renforcera la place du Maroc dans l’aéronautique.

Dans la logistique, Nador West Med, lancé fin octobre 2026, montera en puissance. Un second terminal à conteneurs, attendu en avril 2027, relèvera la capacité conteneurs d’environ 50%.

Les risques orientés à la baisse

Pour le troisième facteur, ils notent que la croissance plus rapide attendue en Europe en 2027 stimulera davantage la demande externe. Les exportations de biens en bénéficieront, avec un appui modeste d’un dirham plus faible. Les services profiteront aussi de cette dynamique, BMI anticipant une croissance des arrivées supérieure à 5% l’an prochain.

Concernant les risques qui pèseront sur ces prévisions, les analystes du cabinet international estiment qu’ils restent orientés à la baisse. Leur analyse attribue une probabilité de 10% à un conflit américano-iranien plus long et de 30% à une escalade. L’un ou l’autre ferait monter l’inflation, et potentiellement les taux d’intérêt, au-delà des prévisions actuelles, au détriment des ménages et des entreprises. La demande européenne pourrait également s’affaiblir plus que prévu, ce qui freinerait l’investissement des industriels européens et la montée en puissance des nouveaux projets industriels.

Le second risque tient à l’épisode El Niño de 2026/27, jugé sévère, qui accroît la probabilité de pluies irrégulières et de chaleurs extrêmes. Le niveau élevé des barrages amortit une baisse modérée des précipitations, mais une mauvaise saison pourrait réduire la production de céréales pluviales et l’élevage. Des perturbations sur les récoltes mondiales pourraient aussi renchérir les importations alimentaires et alimenter l’inflation.