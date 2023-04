Consommation: les produits alimentaires toujours à la hausse, baisse du prix des carburants

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré, en glissement annuel, une hausse de 8,2% au cours du mois de mars 2023, selon le Haut Commissariat au Plan (HCP). Cette évolution est due à la hausse de l’indice des produits alimentaires de 16,1% et de celui des produits non alimentaires de 3%, explique le HCP dans sa récente note relative à l’IPC de mars 2023, relayée par le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du vendredi 21 avril.

Les hausses des produits alimentaires observées entre février et mars 2023 concernent principalement les fruits avec 3,4%, les poissons et fruits de mer avec 2,2%, le lait, fromage et œufs et le café, thé et cacao avec 0,3%, le sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie avec 0,2% et les légumes et le pain et céréales avec 0,1%. En revanche, les prix ont diminué de 0,8% pour les viandes et de 0,1% pour les huiles et graisses.

Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix des carburants avec 3,6%. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une hausse de 0,4% pour la santé à 6,2% pour les restaurants et hôtels. Par rapport à février 2023, l’IPC a connu une hausse de 0,1%, résultat de l’augmentation de 0,3% de l’indice des produits alimentaires et de la baisse de 0,1% de l’indice des produits non alimentaires.

Par ville, les hausses les plus importantes de l’IPC ont été enregistrées à Guelmim avec 1,4%, à Al-Hoceima avec 1,2%, à Beni-Mellal avec 0,8%, à Marrakech avec 0,7%, à Agadir, Fès, Tétouan et Laâyoune avec 0,3%, à Kénitra, Tanger et Settat avec 0,2%. En revanche, des baisses ont été enregistrées à Casablanca et Errachidia avec 0,3% et à Oujda, Rabat et Safi avec 0,1%.

Dans ces conditions, l’indicateur d’inflation sous-jacente, qui exclut les produits à prix volatiles et les produits à tarifs publics, aurait connu au cours du mois de mars 2023 une hausse de 0,1% par rapport au mois de février 2023 et de 8,1% par rapport au mois de mars 2022.