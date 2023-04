Lutte contre l’inflation: une loi de finances rectificative est toujours d’actualité, estime le Mouvement populaire

«Nous ne voulons plus de solutions servies au compte-gouttes à cette crise attisée par une flambée des prix qui touche tous les secteurs. Nous réclamons une solution globale et efficace qui prend en compte la révision de la loi de finances 2023 ainsi que le plafonnement des prix des carburants», a affirmé le président du groupe parlementaire du Mouvement populaire (MP), Driss Sentissi, dans un entretien avec Le360.

Ce haut cadre du MP a rappelé les revendications formulées à répétition par son parti, ainsi que les récentes mesures sectorielles prises par le gouvernement, comme le soutien financier au secteur de l’eau, l’annulation de la TVA à l’importation d’équipements agricoles et la rallonge à 60 milliards de dirhams de l’appui gouvernemental aux divers produits de large consommation.

«Ces mesures auraient dû, en principe, figurer dans une loi de finances rectificative que nous avons réclamée dès janvier 2023, sachant que l’État a récolté d’importantes recettes fiscales», a déclaré le député, expliquant que les hausses réalisées sur les recettes de la Taxe intérieure de consommation (TIC) auraient pu servir d’amortisseurs pour réussir le plafonnement des prix des hydrocarbures.

«Durant toute la durée de cette session d’avril, ouverte vendredi dernier, la loi de finances rectificative et le plafonnement des hydrocarbures constitueront notre cheval de bataille», a martelé le responsable haraki, avant d’appeler la majorité gouvernementale à accorder un «intérêt plus important» aux propositions de loi que présentent les divers groupes parlementaires.

«La Constitution souligne le rôle de l’opposition dans l’élaboration et l’adoption des propositions de loi», a-t-il rappelé, regrettant le blocage que connaît ce domaine au niveau du Parlement.

Concernant les projets de loi prioritaires sur lesquels la Chambre des représentants va se pencher au début de la session d’avril, Driss Sentissi a évoqué les six projets de loi encadrant la réforme du secteur de la santé et la mise en place de la protection sociale. «Il y a six textes de loi qui devront être adoptés dans ce secteur lors des sessions plénières». Le projet de réforme du Code pénal figure également dans l’agenda de cette session d’avril, a-t-il conclu.