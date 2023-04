Etat social, inflation, Sahara... Ce qu’il faut retenir de la réunion des partis de la majorité

Les partis de la majorité gouvernementale, à savoir le Rassemblement national des indépendants (RNI), le Parti authenticité et modernité (PAM) et le parti de l’Istiqlal (PI), ont tenu une réunion ordinaire, jeudi 13 avril 2023, au siège du RNI à Rabat. L’objectif de cette rencontre était de «discuter des différentes questions liées à la conjoncture politique, économique et sociale du pays, ainsi que d’examiner les moyens d’accélérer et de renforcer la coopération entre les différentes composantes de la majorité gouvernementale en préparation à la session de printemps du Parlement», apprend-on d’un communiqué paraphé par les trois partis.

Après un débat «sérieux et objectif», la présidence de la majorité gouvernementale a réaffirmé son soutien au roi Mohammed VI pour la poursuite des réformes structurelles dans le pays et la consolidation de l’État social. Elle a également exprimé son appréciation pour les réalisations du pays en matière d’unité territoriale, affirmant que l’initiative d’autonomie pour les provinces du Sud sous la souveraineté marocaine est la seule base capable de résoudre pacifiquement le conflit artificiel autour de cette région.

Les partis de la majorité gouvernementale expriment, dans ce communiqué, leur condamnation ferme des pratiques de l’armée israélienne à l’encontre des Palestiniens et de leur intrusion dans la mosquée Al-Aqsa. Ils réprouvent également les tentatives répétées des forces israéliennes pour changer les caractéristiques de Jérusalem, violant ainsi toutes les résolutions des Nations unies relatives à la situation de cette ville.

Sur un autre registre, la majorité gouvernementale salue la candidature conjointe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation de la Coupe du monde de football en 2030. «Cette candidature historique représente pour la majorité un nouveau partenariat entre le Maroc et son environnement méditerranéen, ainsi qu’un pont entre l’Afrique et l’Europe», lit-on dans le communiqué.

La même source souligne également l’appréciation par toutes les composantes de la majorité parlementaire des efforts considérables déployés par l’exécutif pour lancer de nombreuses réformes visant à consolider le modèle de l’État social. Parmi ces réformes, figurent la finalisation du cadre juridique du projet de généralisation de la couverture sociale, l’accélération du rythme de réalisation du registre social unifié (RSU) et du registre général de la population, le lancement de programmes de soutien social et l’engagement collectif en faveur du renforcement des droits et des libertés, de l’État de droit et des institutions.

Le communiqué met aussi en avant les initiatives du gouvernement pour soutenir le logement social, améliorer la situation des femmes, créer des emplois, renforcer la souveraineté nationale et réaliser un développement intégré et durable, conformément aux orientations royales et aux engagements du programme gouvernemental.

Dans ce même sens, les partis de la majorité expriment leur appréciation des différentes initiatives du gouvernement qui ont permis d’obtenir des résultats significatifs dans les secteurs prioritaires, soulignant que cela «a contribué à établir les fondements de l’État social en tant qu’option stratégique et à tracer des voies de développement national et local en harmonie avec les orientations royales».

Le communiqué note également qu’en dépit des défis internes et externes auxquels fait face le pays, le gouvernement a réussi à mobiliser 60 milliards de dirhams en crédits exceptionnels pour l’année 2022 afin de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens en soutenant les produits de base, l’électricité, les transports, ainsi que les petites et moyennes entreprises, ce qui a permis de limiter l’inflation à 6,6 %. En outre, d’importantes réalisations sociales ont été accomplies dans le cadre du dialogue social, témoignant de la poursuite de la politique de justice sociale et territoriale adoptée par le gouvernement.

Au sujet de l’inflation, la majorité gouvernementale reconnaît les effets de la hausse des prix sur le pouvoir d’achat des citoyens. Elle salue ainsi les décisions du gouvernement pour faire face à cette situation difficile, mais insiste sur la nécessité de poursuivre la lutte contre la monopolisation et la fraude en matière de qualité et de prix.

Le communiqué met également en exergue les réformes fiscales entreprises par le gouvernement afin de promouvoir la justice fiscale et renforcer l’esprit d’entrepreneuriat et la responsabilité sociale des entreprises. Et de saluer les progrès importants réalisés dans la mise en œuvre des programmes et projets du Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud, lancés par le roi Mohammed VI en 2015.

Enfin, les partis de la majorité soulignent le rôle positif et constructif de toutes les composantes de l’opposition dans le renforcement de la coopération entre les institutions législatives et exécutives, afin de consolider la voie démocratique dans le pays et de réaliser le progrès et le développement conformément aux valeurs constitutionnelles du Royaume.

Notons que cette réunion a enregistré la participation des présidents des deux Chambres du Parlement, des ministres et des membres des groupes parlementaires des trois partis, ainsi que des membres du groupe parlementaire de l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) à la Chambre des conseillers. Etaient également présents Mohamed Joudar, secrétaire général de l’Union constitutionnelle, et Mohamed Archane, secrétaire général du Mouvement démocratique et social.