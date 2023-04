Sécurité alimentaire: grand oral d’Aziz Akhannouch devant la Chambre des représentants, le 8 mai prochain

L’allocution du chef de l’Exécutif entre dans le cadre de la session mensuelle la Chambre des représentants dédiée à la politique générale du gouvernement, une disposition prévue par la Constitution. À cette occasion, Aziz Akhannouch mettra à la connaissance des députés «les orientations et les actions qu’entreprendra le gouvernement pour assurer une sécurité alimentaire solide et durable» pour notre pays, a appris Le360.

Ce sujet d’actualité a été retenu alors que les consommateurs marocains voient les prix, surtout ceux des produits alimentaires, flamber en raison d’un taux d’inflation jamais atteint ces dix dernières années. D’après la dernière note du Haut-Commissariat au Plan, après avoir atteint un taux record de 10,1% en février dernier, l’inflation a sensiblement reculé durant le mois de mars pour s’établir à 8,2% en glissement annuel, alimentée par la hausse de 16,1% de l’indice des produits alimentaires.

À l’international, de pareilles situations sont vécues par nombre de pays, et la sécurité alimentaire est depuis quelques mois déjà sur toutes les lèvres.

Lire aussi : Recul de l’inflation au Maroc à 8,2% en mars 2023, selon le HC

La sécurité alimentaire est définie par l’accès de «tous les individus d’une population à une alimentation de qualité et en quantité suffisante pour satisfaire leurs besoins fondamentaux». Ce concept est mis à rude épreuve par une conjoncture de facteurs, touchant de plein fouet le continent africain.

Mardi 18 avril, un rapport alarmant publié par l’ONU a évoqué la gravité de l’insécurité alimentaire sévissant actuellement en Afrique. L’Afrique de l’Ouest et l’Afrique Centrale sont les deux sous-régions où l’insécurité alimentaire est la plus aiguë, selon le rapport onusien dont le titre «Afrique de l’Ouest et centrale: insécurité alimentaire et malnutrition à leur niveau le plus élevé en 10 ans» est pour le moins révélateur.

Cette zone connaît une aggravation de l’insécurité alimentaire, surtout dans les pays côtiers, et des niveaux catastrophiques de faim sont constatés dans les zones de conflit, notamment au Burkina Faso et au Mali, où l’aide humanitaire est entravée par les affrontements armés, avertit une nouvelle étude publiée mardi 18 avril par l’ONU.