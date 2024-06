Comment Royal Air Maroc prépare la saison estivale

Royal Air Maroc prévoit de proposer plus de 6,5 millions de sièges sur 92 destinations à travers quatre continents, soit une augmentation de plus de 300.000 sièges par rapport à la saison estivale 2023. La compagnie nationale lancera également six nouvelles lignes internationales et deux routes transversales domestiques pour répondre à la forte demande des Marocains résidant à l’étranger. Le tout, en perspective de la saison estivale, indique le magazine Challenge.

Objectif, offrir une meilleure efficacité opérationnelle et une couverture plus large des principaux marchés par l’injection de capacités importantes en sièges. «Près de la moitié des sièges, soit plus de 3,2 millions, sera déployée sur le continent européen, avec 671 vols hebdomadaires reliant 37 destinations européennes à 11 aéroports marocains. L’offre de RAM sur ce marché connaîtra ainsi une progression de 10% par rapport à la même période de l’année dernière», lit-on.

Pour l’Amérique du Nord, RAM proposera 533.586 sièges, enregistrant une augmentation de 13%. Concernant le Moyen-Orient, 282.361 sièges seront disponibles.

RAM renforcera également son offre à destination du continent, mettant à disposition plus de 1,3 million de sièges, soit une progression de 19%. Ces sièges relieront les aéroports marocains à 28 destinations africaines, avec 271 vols par semaine. Cette augmentation consolide la position de Casablanca comme hub régional et plaque tournante entre les continents européen et africain.

«En réponse à la forte demande des Marocains établis aux Pays-Bas, RAM lancera trois nouvelles lignes directes reliant Rotterdam à Tanger, Oujda et Nador. De plus, trois nouvelles lignes relieront Casablanca à Abuja, Manchester et Naples. Ces nouvelles routes visent à renforcer le réseau de RAM, notamment vers l’Afrique et l’Europe», lit-on encore.

Le dispositif prévoit également le doublement des fréquences de certaines lignes domestiques au départ de Casablanca vers Laâyoune, Dakhla et Oujda, ainsi que l’ouverture de deux nouvelles routes transversales reliant Rabat à Errachidia et à Laâyoune.

RAM affrétera sept appareils «de dernière génération» qui seront basés dans les aéroports de Tanger, Nador, Oujda et Casablanca.