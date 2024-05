Royal Air Maroc: après Lagos, trois nouvelles dessertes hebdomadaire pour Casa-Abuja

Royal Air Maroc (RAM) annonce le lancement le 23 juin prochain d’une ligne directe reliant Casablanca à la capitale du Nigeria.. The Boeing Company

Royal Air Maroc (RAM) annonce le lancement, le 23 juin prochain, d’une ligne directe reliant Casablanca à la capitale du Nigeria. Cette nouvelle desserte vers Abuja sera opérée à raison de trois fréquences par semaine (mardi, vendredi et dimanche), indique le quotidien Aujourd’hui le Maroc dans son édition du mercredi 29 mai.

«Un événement majeur qui marquera les relations entre le Maroc et le Nigeria et leur donnera un nouvel élan», s’est félicité l’ambassadeur du Maroc au Nigeria, Moha Ou Ali Tagma, cité par le quotidien.

«A l’instar du Cameroun, le Nigeria sera le deuxième pays africain à être desservi par la RAM sur deux villes: Lagos avec un vol quotidien et bientôt Abuja, à raison de trois fréquences par semaine», lit-on. Cette annonce fait suite à bien d’autres, allant dans le sens du renforcement des liens notamment économiques entre les deux pays. Citons le projet de gazoduc qui reliera le Nigeria au Maroc et à l’Europe, les usines de fabrication d’engrais et le projet de complexe de l’OCP dans l’État d’Akwa Ibom pour la production d’engrais.

Elle témoigne aussi des ambitions de Royal Air Maroc de renforcer son engagement en Afrique pour une meilleure connectivité. De quoi traduire le lancement du plan de développement de Royal Air Maroc pour passer d’une compagnie aérienne de taille moyenne avec 50 avions à une compagnie mondiale avec un réseau étendu et une grande flotte de 200 avions.