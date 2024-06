Royal Air Maroc: sièges, destinations, flotte..., voici le dispositif spécial pour l’été 2024

Royal Air Maroc se prépare à la saison d’été 2024, en mettant en place un dispositif spécial pour répondre à une demande qui s’annonce en forte augmentation, avec notamment le retour au pays des Marocains du monde, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.

Ce programme «exceptionnel» comprendra un renforcement notamment du nombre de sièges, des lignes desservies et du réseau de Royal Air Maroc ainsi que de la flotte avec à l’affrètement de nouveaux avions, a-t-elle précisé.

La compagnie nationale mettra ainsi en place une offre de plus de 6,5 millions de sièges sur plus de 90 destinations à travers les quatre continents, soit une augmentation de plus de 300.000 sièges par rapport à la saison d’été 2023. Elle lancera six nouvelles lignes internationales et deux routes transverses domestiques.

Le communiqué note que près de la moitié de l’offre en sièges, soit plus de 3,2 millions, sera déployée sur le continent européen, à raison de 671 vols hebdomadaires qui relieront 37 destinations européennes à 11 aéroports marocains.

L’offre du transporteur aérien sur ce marché affichera ainsi une hausse de 10% par rapport à la même période de l’année dernière.

S’agissant des régions de l’Amérique du Nord et du Moyen-Orient, la compagnie aérienne proposera respectivement 533.586 et 282.361 sièges. À noter que l’offre sur l’Amérique du Nord enregistrera une croissance de 13%.

L’offre à destination de l’Afrique renforcée

Royal Air Maroc renforcera également son offre à destination de l’Afrique, avec plus de 1,3 million de sièges disponibles (en accroissement de 19%) reliant les aéroports marocains à 28 destinations africaines à raison de 271 vols par semaine.

Elle renforcera de même sa présence à Rotterdam en lançant trois nouvelles lignes aériennes directes reliant directement la ville néerlandaise à Tanger, Oujda et Nador. À cela s’ajoute le lancement de trois nouvelles lignes reliant directement Casablanca à Abuja, Manchester et Napoli.

Une autre composante du dispositif de la saison estivale 2024 portera sur le renforcement des lignes domestiques à travers le doublement des fréquences de certaines routes au départ de Casablanca, à savoir Laâyoune, Dakhla et Oujda ainsi que l’ouverture de deux nouvelles routes transverses reliant Rabat à Errachidia et à Laâyoune.

Pour le déploiement de ce dispositif, Royal Air Maroc annonce qu’elle affrètera sept avions auprès de compagnies aériennes «de renommée internationale». Ces appareils seront basés aux aéroports de Tanger, Nador, Oujda et celui de Casablanca qui accueillera quatre avions, dont un appareil pour les vols long-courriers.

Toutes ces offres sont déjà accessibles sur le site de la compagnie www.royalairmaroc.com, ou via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau national des agences de voyages, fait-elle savoir.