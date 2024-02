Safar Flyer: Royal Air Maroc lance son nouveau service «Cash & Miles»

Royal Air Maroc enrichit son programme de fidélité «Safar Flyer» avec le lancement de «Cash & Miles», un service conçu pour offrir à ses membres une plus grande souplesse dans l’utilisation de leurs miles. En effet, cette nouvelle solution permet aux membres «Safar Flyer» de payer leurs billets d’avion partiellement ou en totalité avec des miles, jusqu’au dernier siège disponible à la vente et sans aucune restriction. De plus, l’achat de billets d’avion via «Cash & Miles» sera disponible toute l’année, quelle que soit la saisonnalité, élargissant ainsi les possibilités pour les voyageurs fidèles.

Créé en 1996, «Safar Flyer» est le programme de fidélité de Royal Air Maroc qui récompense ses voyageurs fréquents à travers le gain de miles, permettant l’obtention de billets prime et d’autres avantages tels que le transfert vers une classe de voyage supérieure, l’accès aux facilités des procédures d’enregistrement (fast track), l’exonération des frais de bagages supplémentaires, l’accès aux salons VIP...

Lire aussi : RAM réélue meilleure compagnie aérienne en Afrique par le magazine Global Traveler

Royal Air Maroc étant membre de oneworld, les adhérents au programme «Safar Flyer» bénéficient également des avantages accordés par les 12 autres compagnies aériennes internationales membres de cette prestigieuse l’alliance.

«Cash & Miles» introduit une nouvelle façon d’utiliser les miles accumulés. Selon Sanaa Tazi, directrice marketing de Royal Air Maroc, «ce dispositif répond aux besoins exprimés par les membres de Safar Flyer qui recherchent plus de flexibilité et une meilleure valorisation de leurs miles. Avec seulement 500 miles requis pour commencer, les utilisateurs peuvent choisir la répartition Cash & Miles qui leur convient le mieux, adaptant ainsi la valeur des miles à celle du billet de manière automatique.»

L’accès à ce service est facilité par plusieurs canaux, notamment le site internet de la compagnie aérienne, son application mobile, ses agences et son centre d’appel, assurant une expérience utilisateur fluide. Comme l’explique Sanaa Tazi, il s’agit d’une nouveauté qui s’inscrit dans un contexte plus large d’initiatives visant à placer les préférences et le confort des clients au premier plan.

Lire aussi : RAM consacrée par l’IATA pour son engagement pour l’environnement et la biodiversité

En se concentrant sur des aspects tels que la personnalisation et la facilité d’utilisation, Royal Air Maroc vise non seulement à satisfaire les attentes actuelles, mais aussi à anticiper les besoins futurs de sa clientèle. «Nous avons une vision ambitieuse pour l’avenir de notre programme de fidélité Safar Flyer. Nous continuerons à chercher des moyens innovants pour améliorer et enrichir l’expérience de nos membres, en mettant l’accent sur la personnalisation, la simplicité d’utilisation, les partenariats et la valorisation de chaque mile accumulé. Notre objectif est de faire de Safar Flyer le programme de fidélité le plus attrayant et le plus gratifiant pour nos clients, renforçant ainsi notre position en tant que compagnie aérienne de premier choix pour les voyageurs», détaille Sanaa Tazi.

Royal Air Maroc envisage ainsi de faire de «Safar Flyer» le programme de fidélité le plus gratifiant du marché, une ambition qui s’appuie sur une série de partenariats stratégiques et sur une compréhension approfondie des désirs des voyageurs. «Chez Royal Air Maroc, nous bâtissons “brique par brique” notre programme Safar Flyer pour en faire un programme de fidélité performant. En novembre dernier, nous avons lancé avec succès le programme “Status Booster”, un produit d’abonnement trimestriel permettant à nos membres de maintenir ou d’accéder rapidement à un statut de fidélité supérieur. Ce service est le fruit d’une collaboration avec une startup internationale, et dont le résultat a largement satisfait les membres du programme Safar Flyer. Ce cycle d’innovation ne fait que commencer, et nous sommes ravis d’annoncer que d’autres innovations seront lancées et dévoilées dans les jours qui viennent, en faveur de nos passagers», annonce notre interlocutrice.