Comment l’industrie a contrebalancé le déficit commercial

Selon l'office des changes, le déficit commercial s'est établi à 261,37 milliards de dirhams au titre des onze premiers mois de l'année 2023, en allégement de 21,5 milliards de dirhams par rapport à la même période un an auparavant.. AFP or licensors

Le déficit commercial s’est établi à 261,37 milliards de dirhams au titre des onze premiers mois de l’année 2023, en allégement de 21,5 milliards de dirhams par rapport à la même période un an auparavant, selon l’Office des changes. C’est ce qu’indique le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 2 janvier soulignant que «les échanges commerciaux de marchandises marquent une baisse au niveau des importations et une quasi-stabilité au niveau des exportations».

Les importations ont reculé de 3,3% à 653,8 milliards de dirhams et les exportations se sont situées à 392,4 milliards de dirhams. Concernant le taux de couverture, il a gagné 1,8 point pour s’établir à 60%. L’Office des changes révèle que la baisse des achats de biens est due au recul des importations des produits énergétiques de 21,4% à 110,97 milliards de dirhams, des demi produits de 11,3% à 138,24 milliards de dirhams et des produits bruts de 23,6% à 31,26 milliards de dirhams.

En revanche, les importations des biens d’équipement ont augmenté de 14,7%, passant de 128,12 milliards de dirhams à fin novembre 2022 à 146,95 milliards de dirhams à fin novembre 2023. Les importations des produits finis de consommation ont progressé de 11,4%, suite principalement à la hausse conjointe des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme de 27,4% et des voitures de tourisme de 17,9%.

Concernant les approvisionnements en produits alimentaires, ceux-ci se sont élevés à 81,1 milliards de dirhams, affichant une légère hausse de 1,2% par rapport à fin novembre 2022. Pour ce qui est des exportations, leur évolution est due à une baisse des exportations des phosphates et dérivés (-38% à 67,22 milliards de dirhams), contre balancée par la hausse des ventes du secteur automobile, celles du secteur de l’électronique et électricité et celles du secteur textile et cuir.

«Les exportations du secteur automobile ont atteint plus de 130,64 milliards de dirhams à fin novembre dernier, affichant une croissance de 30,2% comparativement à la même période un an auparavant. Cette évolution est portée par l’accroissement des ventes du segment de la construction (+12,64 milliards de dirhams), celles du câblage (+10,42 milliards de dirhams) et celles de l’intérieur véhicules et sièges (+2,19 milliards de dirhams)», lit-on.

De même, les ventes du secteur de l’électronique et électricité ont grimpé de 27,3% à 21,3 milliards de dirhams à fin novembre 2023. En parallèle, les exportations du secteur aéronautique sont restées quasiment stables, portant sur un montant de près de 19,64 milliards de dirhams à fin novembre 2023.

Concernant les exportations du textile et cuir, elles ont progressé de 5,7%, suite à l’augmentation des ventes des vêtements confectionnés (+7,4%) et des articles de bonneterie (+5,9%). Les ventes des chaussures, quant à elles, baissent de 4,6%.