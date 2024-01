Le déficit commercial s’allège de 21,5 milliards de dirhams à fin novembre

Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l’Office des changes a indiqué que «les échanges commerciaux de marchandises marquent une baisse au niveau des importations et une quasi-stabilité au niveau des exportations», tout en précisant que les importations ont reculé de 3,3% à 653,8 milliards de dirhams (MMDH) et les exportations se sont situées à 392,4 MMDH.

Concernant le taux de couverture, il a gagné 1,8 point pour s’établir à 60%, fait savoir la même source. L’Office des changes révèle, par ailleurs, que la baisse des achats de biens est due au recul des importations des produits énergétiques de 21,4% à 110,97 MMDH, des demi-produits de 11,3% à 138,24 MMDH et des produits bruts de 23,6% à 31,26 MMDH.

En revanche, les importations des biens d’équipement ont augmenté de 14,7%, passant de 128,12 MMDH à fin novembre 2022 à 146,95 MMDH à fin novembre 2023. Les importations des produits finis de consommation ont progressé de 11,4%, suite principalement à la hausse conjointe des achats des parties et pièces pour voitures de tourisme de 27,4% et des voitures de tourisme de 17,9%.

Les approvisionnements en produits alimentaires se sont élevés à 81,1 MMDH, affichant une légère hausse de 1,2% par rapport à fin novembre 2022. Pour ce qui est des exportations, leur évolution est due à une baisse des exportations des phosphates et dérivés (-38% à 67,22 MMDH), contrebalancée par la hausse des ventes du secteur automobile (+30,2% à 130,64 MMDH), celles du secteur de l’électronique et électricité (+27,3% à 21,3 MMDH) et celles du secteur textile et cuir (+5,7% à 43,18 MMDH).