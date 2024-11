Comment le Maroc entend étoffer son réseau de barrages d’ici 2029

Le Maroc poursuit ses investissements dans la construction de nouveaux barrages. Un chantier qui s’inscrit dans le cadre du Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation (PNAEPI, 2020-2027). Cette feuille de route, initialement dotée de 115 milliards de dirhams (MMDH), a vu son budget revu à la hausse à 143 MMDH.

Selon la note sur la répartition régionale de l’investissement, le Maroc dispose actuellement d’un réseau de 154 grands barrages avec une capacité totale de plus de 20,7 milliards de mètres cubes, complété par 146 petits barrages.

Ces infrastructures répondent efficacement aux besoins en eau potable, industrielle et touristique, assurent l’irrigation de plus de 2 millions d’hectares, contribuent à la production d’énergie hydroélectrique représentant entre 4% et 10% des besoins en électricité, et offrent une protection essentielle contre les phénomènes extrêmes tels que les inondations et les sécheresses.

Le calendrier des prochains projets confirme l’engagement du Maroc à renforcer davantage ce réseau. Rien qu’en 2024, deux nouveaux ouvrages, à savoir le barrage M’dez, dans la province de Sefrou, et le barrage Fask dans la province de Guelmim, ont été mis en eau.

L’année 2024 verra également l’achèvement du barrage Koudiat Borna, dans la province de Sidi Kacem, et du barrage Ghiss, dans la province d’Al Hoceima. À moyen terme, un total de 15 grands barrages devraient voir le jour entre 2025 et 2029.

Le Maroc finalisera ainsi l’année prochaine les barrages Sidi Abou, dans la province de Taounate, et Béni Azimane, dans la province de Driouch. Ces efforts se poursuivront en 2026 avec l’achèvement de six projets, à savoir les barrages Aït Ziat à Al Haouz, Targa Oumadi à Guercif, Boulaouane à Chichaoua, Tamri à Agadir, Kheng Grou à Figuig, Sakia El Hamra à Laâyoune ainsi que la surélévation du barrage Mohamed V dans la région de l’Oriental et du barrage Mokhtar Soussi à Taroudant.

Récapitulatif de la capacité et du budget de chaque projet hydraulique (Source: note sur la répartition régionale de l’investissement)

Tableau Barrages Région Barrage Coût global (MDH) CP 2025 (MDH) Émissions à fin juin (MDH) Taux de réalisation à fin juin (en %) Tanger-Tétouan-Al Hoceima Barrage sur Oued Ghiss 902 20 888,3 98,50 L’Oriental Barrage Targa Oumadi 920 250 516,8 51 Surélévation du Barrage Mohamed V 885 280 206 39 Barrage Beni Azimane 1.167 316 611 54,50 Barrage Kheng Grou 940 280 339 38 Fès-Meknès Barrage M’dez 414 64 250 96 Barrage Ribat Al Kheir 1.077 130 20 Travaux en cours Barrage Sidi Abbou 657 82 368 70 Barrage Ratba 2.990 484 953 22 Rabat-Salé-Kénitra Barrage Koudiat Borna 815 53 555 84 Béni Mellal-Khénifra Barrage Taghzirt 1.053 150 25,3 7,50 Barrage sur Oued Lakhdar 1.240 300 173 27 Marrakech-Safi Barrage Aït Ziat 1.029 218 485 60 Barrage Boulaouane 925 168 398 49 Souss-Massa Barrage Tamri 1.899 542 656 44 Surélévation du Barrage Mokhtar Soussi 1.192 265 552 48,50 Laâyoune-Sakia El Hamra Barrage Sakia El Hamra - Achèvement 304 130 240 74 Total 18.409 3.732 7.236,4 -





En 2027, le Maroc poursuivra sur sa lancée avec l’achèvement des barrages Oued Lakhdar dans la province d’Azilal et Taghzirt dans la province de Béni Mellal. Les travaux du barrage Ratba, dans la province de Taounate, seront, quant à eux, achevés en 2028. Ceux du barrage Ribat El Kheir, dans la province de Sefrou, ainsi que la surélévation du barrage Imfout, dans la province de Settat, seront finalisés en 2029.

Aperçu des travaux de construction du barrage Aït Ziat, dans la province d’Al Haouz.