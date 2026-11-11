Ce que l’on sait du chantier de la nouvelle gare de l’aéroport Mohammed V

Quatre quais, 15.000 mètres carrés de bâtiment... La future gare de l’aéroport Mohammed V commence à prendre forme à Nouaceur.

Selon les derniers éléments communiqués par l’Office national des chemins de fer (ONCF), le projet porte sur une gare de nouvelle génération, conçue comme une nouvelle porte d’entrée ferroviaire pour les voyageurs. Au bâtiment lui même s’ajoutent 42.000 mètres carrés d’aménagements extérieurs.

La gare sera raccordée directement au terminal aéroportuaire. Un passager pourra donc passer de l’avion au train sans quitter l’enceinte de l’aéroport ni recourir à un autre moyen de transport. Elle sera également connectée au pôle ferroviaire métropolitain, ce qui l’inscrit dans le réseau de la région de Casablanca et pas uniquement dans une logique de navette.

Les voies seront réparties selon le type de service. Deux seront réservées à la ligne classique, deux à la ligne à grande vitesse et trois à l’Aéroexpress.

L’arrivée de la grande vitesse à l’aéroport constitue l’un des changements majeurs du projet. Un voyageur atterrissant à Mohammed V pourra rejoindre d’autres grandes villes du Royaume par le rail, sans passer par les gares du centre de Casablanca. Pour les habitants de la métropole, les trois voies dédiées à l’Aéroexpress devraient faciliter l’accès à l’aéroport et offrir une solution de rechange à la voiture.

Cette gare fait partie d’un ensemble plus large. Comme rapporté par Le360, les documents du projet de loi de finances 2027 la rattachent à un programme propre à la région de Casablanca, lancé en septembre 2025, qui prévoit aussi la gare multimodale Casablanca-Sud, une gare au nouveau Grand Stade Hassan II et un renforcement de l’offre entre Mohammedia et Nouaceur. Le raccordement de l’aéroport Mohammed V au réseau ferroviaire figure parmi les objectifs fixés pour 2027.

Le programme d’investissement de l’ONCF atteint par ailleurs 96 milliards de dirhams à l’horizon 2030, dont 53 milliards pour la ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech. Il comprend aussi l’achat de 168 trains. Les travaux de la ligne, démarrés en avril 2025, sont avancés à 35% environ, pour une mise en exploitation progressive d’ici 2030.