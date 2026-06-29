Cash Plus et Orange scellent un partenariat stratégique pour démocratiser l’accès à Orange Money au Maroc

Hendrik Kasteel (à gauche), Chief Executive Officer d'Orange Maroc et Nabil Amar (à droite), président-directeur général de Cash Plus, main dans la main lors de la signature de leur partenariat stratégique, officialisant une nouvelle étape de coopération entre les deux entreprises. (K.Essalak/Le360)

Cash Plus et Orange Maroc ont annoncé, ce lundi 29 juin, la conclusion d’un partenariat stratégique visant à rapprocher davantage les services financiers et télécoms du quotidien des Marocains.

Cette alliance permettra désormais aux détenteurs d’un compte Orange Money d’effectuer des opérations de dépôt et de retrait d’espèces dans l’ensemble du réseau des agences Cash Plus. Elle ouvre également la voie à la souscription de forfaits mobiles Orange directement au sein de ces agences.

Avec un réseau de plus de 5.200 points de service répartis sur l’ensemble du territoire national, dont près de 23% situés en zones rurales, Cash Plus entend poursuivre la transformation de son modèle en faisant de ses agences une véritable plateforme multiservices ouverte à des partenaires de référence.

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En plus des prestations de paiement, de transfert d’argent, de change, de recharge ou encore de services administratifs, le réseau propose désormais des services liés au paiement mobile et, pour la première fois, aux télécommunications.

Concrètement, les clients Orange Money peuvent désormais se présenter dans une agence Cash Plus pour effectuer un dépôt ou un retrait d’espèces en communiquant simplement leur numéro de téléphone. Les opérations sont réalisées en temps réel et donnent lieu à la remise d’un reçu.

Les dirigeants de Cash Plus et d’Orange Maroc, lors de la signature de leur partenariat stratégique, officialisant une nouvelle étape de coopération entre les deux entreprises. (K.Essalak/Le360)

Pour les deux partenaires, cette solution doit permettre d’élargir considérablement les points d’accès aux services Orange Money, notamment dans les zones où les services financiers demeurent moins accessibles, tout en favorisant l’adoption du paiement mobile.

Le partenariat prévoit également une première phase de commercialisation des forfaits mobiles Orange dans les agences Cash Plus. Ce nouveau canal de distribution vise à offrir aux clients un point de contact supplémentaire, proche de leur lieu de vie, pour accéder aux offres télécoms de l’opérateur.

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«Avec ce partenariat, nous mettons notre réseau de proximité multiservices au service des Marocains, qu’il s’agisse de paiement mobile ou d’accès aux services télécoms du quotidien. C’est une nouvelle étape dans notre ambition d’inclusion financière. En nous appuyant sur plus de 5.200 points de service à travers le Royaume, nous voulons rapprocher les Marocains des services essentiels de leur quotidien, partout où ils se trouvent», a déclaré Nabil Amar, président-directeur général de Cash Plus.

De son côté, Marwane Belakbir, directeur général d’Orange Money Maroc, a souligné: «En nous appuyant sur la capillarité du réseau Cash Plus, nous rapprochons Orange Money du quotidien des Marocains et rendons le dépôt et le retrait d’espèces accessibles partout. Ce partenariat permet de renforcer l’usage du paiement mobile, tout en offrant aux clients une expérience simple, sécurisée et de proximité».

À travers cette collaboration, Cash Plus et Orange Maroc affirment leur volonté commune de faire du réseau physique un levier d’inclusion financière et digitale. Les deux partenaires misent sur la complémentarité entre proximité et innovation afin de faciliter l’accès des Marocains à des services essentiels, tout en accompagnant la montée en puissance des usages numériques dans le Royaume.