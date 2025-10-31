Economie

Officiel. Cash Plus va s’introduire à la Bourse de Casablanca avec une offre de 750 millions de dirhams

Logo de Cash Plus.

Cash Plus a obtenu le visa de l’AMMC pour son introduction à la Bourse de Casablanca, d’un montant total de 750 millions de dirhams, destinée à soutenir son plan de développement et renforcer son rôle dans l’inclusion financière.

Par Lahcen Oudoud
Le 31/10/2025 à 17h17

Cash Plus a obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour son introduction à la Bourse de Casablanca, le 31 octobre 2025. Cette opération, d’un montant total de 750 millions de dirhams, a notamment pour objectif de financer le plan de développement de Cash Plus.

Elle sera réalisée par voie d’augmentation de capital réservée au public d’un montant de 400 millions de dirhams, et de cession d’actions existantes pour un montant de 350 millions de dirhams.

Un réseau de près de 5.000 agences

L’opération se déroulera de 19 au 25 novembre 2025. Le prix de l’action est de 200 dirhams. «Fondée il y a plus de vingt ans, Cash Plus a progressivement développé sa gamme de services ainsi que son infrastructure digitale, pour devenir une fintech marocaine de référence au service de l’inclusion financière dans toutes les régions du Royaume», indique la fintech dans un communiqué.

Cash Plus s’appuie sur un réseau de près de 5.000 agences, dont 23% en zone rurale, et sur une application mobile offrant une gamme complète de services en ligne.

Par Lahcen Oudoud
Le 31/10/2025 à 17h17
#Fintech#Bourse#Bourse de Casablanca#AMMC

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Marché des capitaux: Vicenne signe la première introduction en bourse de l’année

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Introduction en Bourse, véhicules électriques: les nouvelles ambitions du constructeur marocain Neo Motors

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

CFG Bank: une introduction en Bourse prometteuse

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Deuxième introduction en bourse de l'année: les détails de la prochaine IPO du groupe Akdital

Articles les plus lus

1
Carambolage sur l’autoroute Casablanca-El Jadida: plus de vingt véhicules impliqués et plusieurs blessés
2
Ce que le trafic illicite de fossiles dit d’un marché parallèle bien installé au Maroc
3
Coup de tonnerre: l’Assemblée nationale française adopte une résolution dénonçant l’accord franco-algérien de 1968
4
Une fillette de huit ans impliquée: ce que l’on sait du meurtre d’un nourrisson à Tanger
5
Résolution sur le Sahara: le vote reporté à vendredi 31 octobre
6
Sahara: le message subliminal de Massad Boulos à l’adresse d’Alger
7
Voici comment fonctionne le centre de coordination, de recherches et sauvetage des Forces royales air
8
Casablanca: la circulation a repris sur le rond-point Azbane
Revues de presse

Voir plus