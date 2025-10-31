Officiel. Cash Plus va s’introduire à la Bourse de Casablanca avec une offre de 750 millions de dirhams

Cash Plus a obtenu le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour son introduction à la Bourse de Casablanca, le 31 octobre 2025. Cette opération, d’un montant total de 750 millions de dirhams, a notamment pour objectif de financer le plan de développement de Cash Plus.

Elle sera réalisée par voie d’augmentation de capital réservée au public d’un montant de 400 millions de dirhams, et de cession d’actions existantes pour un montant de 350 millions de dirhams.

Un réseau de près de 5.000 agences

L’opération se déroulera de 19 au 25 novembre 2025. Le prix de l’action est de 200 dirhams. «Fondée il y a plus de vingt ans, Cash Plus a progressivement développé sa gamme de services ainsi que son infrastructure digitale, pour devenir une fintech marocaine de référence au service de l’inclusion financière dans toutes les régions du Royaume», indique la fintech dans un communiqué.

Cash Plus s’appuie sur un réseau de près de 5.000 agences, dont 23% en zone rurale, et sur une application mobile offrant une gamme complète de services en ligne.