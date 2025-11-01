Ce qu’il faut savoir sur l’introduction en bourse de Cash Plus

Le staff de Cash Plus lors de l'annonce de l'introduction en bourse, le 31 octobre 2025 à Casablanca.

Après avoir décroché le visa de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), les dirigeants de Cash Plus, l’un des acteurs les plus dynamiques du secteur des services financiers et de transfert d’argent, ont annoncé officiellement, vendredi après-midi, lors d’une conférence de presse, l’opération de son introduction en bourse (IPO).

L’opération, d’un montant global de 750 millions de dirhams, se décompose en deux volets: une augmentation de capital de 400 millions de dirhams, par émission de 2 millions d’actions nouvelles à un prix unitaire de 200 dirhams, et une cession d’actions existantes pour un montant de 350 millions de dirhams, correspondant à 1,8 million d’actions cédées au même prix.

L’augmentation de capital se fera avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels, rendant l’offre ouverte au public. Le prix de souscription est fixé à 200 dirhams par action, dont 10 dirhams de nominal et 190 dirhams de prime d’émission.

La période de souscription à cette opération est comprise entre 19 et 25 novembre 2025. La première cotation à la bourse de Casablanca et publication des résultats de l’opération auront lieu le 8 décembre 2025 et le règlement et livraison des titres sont fixés par le calendrier de l’opération au 11 décembre 2025.

Selon Cash Plus, cette introduction en Bourse s’inscrit dans une stratégie de développement ambitieuse qui repose sur trois axes majeurs: le renforcement du réseau, la transformation digitale et la diversification des services.

Le premier objectif consiste à étendre le maillage territorial de la société à travers l’ouverture de nouvelles agences, notamment dans les zones à fort potentiel encore peu desservies, et à consolider la présence dans les grandes agglomérations.

Cash Plus prévoit aussi de créer des flagship stores dans des emplacements stratégiques, tout en nouant des partenariats avec des enseignes et centres commerciaux à forte affluence.

Transformation digitale et diversification des services

Le deuxième axe vise à accélérer le développement digital. La fintech prévoit le lancement d’une “super application”, intégrant un portefeuille électronique (M-wallet) et de nouvelles fonctionnalités pour simplifier la vie de ses clients. Cette application est appelée à devenir une véritable plateforme de services financiers et de paiement, ouverte à un large public.

Enfin, Cash Plus souhaite saisir des opportunités d’investissement et de croissance externe afin de renforcer son positionnement sur ses marchés actuels et de développer de nouveaux segments complémentaires.

L’introduction en bourse permettra également d’accroître la notoriété du groupe, d’améliorer son accès aux financements et d’associer ses salariés et ses dirigeants à la création de valeur via une participation au capital.

Une fintech au service de l’inclusion financière

Créée en 2004, Cash Plus s’est imposée au fil des années comme un acteur incontournable des services financiers de proximité. Le groupe opère dans les transferts d’argent nationaux et internationaux, le paiement de factures, le change de devises ou encore le paiement d’achats en ligne en espèces.

Son réseau national, l’un des plus denses du pays, compte 4.909 points de vente, dont 641 agences en propre et 4.268 agences franchisées. Près d’un quart de ces agences (23%) sont implantées en zones rurales, contribuant directement à la dynamique d’inclusion financière dans des territoires où l’accès aux services bancaires reste limité.

Cash Plus s’appuie également sur une application mobile performante, offrant une gamme complète de services digitaux: transfert, paiement, rechargement ou consultation en ligne. Cette stratégie omnicanale permet au groupe d’élargir sa base de clients, tout en renforçant la confiance dans les services financiers numériques.

Des performances financières solides

Les derniers indicateurs financiers confirment la bonne santé du groupe. Au 30 juin 2025, Cash Plus affiche un résultat net en hausse de 44,4% par rapport au premier semestre 2024, atteignant 127 millions de dirhams. Le produit net bancaire (PNB) s’établit à 415 millions de dirhams, en progression de 12,1%, tandis que le résultat brut d’exploitation (RBE) s’améliore de 25,6%, à 233 millions de dirhams.

Malgré une baisse temporaire des capitaux propres (-23,9%), due principalement à une distribution de dividendes de près de 218 millions de dirhams au titre de l’exercice 2024, Cash Plus maintient une structure financière solide, soutenue par une rentabilité en croissance et une gestion prudente de ses ressources.

Une stratégie d’expansion et de partenariat

Le groupe a bâti sa réussite sur une stratégie d’investissement continue dans son réseau et ses infrastructures. Ces dernières années, Cash Plus a multiplié les initiatives: ouverture de nouvelles agences, modernisation du mobilier et des équipements informatiques et renforcement des partenariats techniques et institutionnels.

Ces efforts s’inscrivent dans une vision à long terme centrée sur la qualité du service, la proximité client et la performance opérationnelle.

Cette stratégie s’accompagne d’une volonté claire de digitaliser les parcours clients. Le développement de solutions informatiques, dont l’application Cash Plus Mobile, illustre l’ambition du groupe de proposer une expérience fluide, intuitive et complémentaire aux services en agence.

Vers une nouvelle ère pour la fintech marocaine

Avec cette introduction en bourse, Cash Plus s’engage dans une nouvelle phase de croissance. L’opération lui permettra non seulement de renforcer sa capacité d’investissement, mais aussi de gagner en visibilité sur les marchés financiers, tout en affirmant son positionnement d’acteur clé de la fintech au Maroc.

En ouvrant son capital au public, Cash Plus envoie également un signal fort: celui d’une entreprise marocaine confiante dans ses perspectives, tournée vers l’innovation, la proximité et l’inclusion.

La première cotation, prévue le 8 décembre 2025, marquera sans doute l’un des événements phares de l’année boursière à Casablanca.