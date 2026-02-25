Orange Maroc lance Yo Max 5G et la Livebox 7, une double première technologique au Maroc

Les équipes d’Orange Maroc lors du lancement mardi à Casablanca de la Yo Max 5G et de la Livebox 7. Thomas Neumann

Orange Maroc dévoile deux avancées technologiques majeures avec le lancement des forfaits personnalisables Yo Max 5G et de la Livebox 7, le premier routeur nouvelle génération déployé en première mondiale au Maroc. Ces innovations traduisent la volonté du groupe d’anticiper les évolutions des usages numériques et d’accompagner la transformation digitale du Royaume en proposant des solutions connectées toujours plus adaptées aux besoins des Marocains.

«Le futur du mobile ne se mesure plus en gigas, mais en expérience. Avec Yo Max 5G et la Livebox 7, nous proposons des solutions qui placent l’utilisateur au cœur de la technologie. Ces innovations illustrent notre capacité à anticiper les évolutions des usages et à offrir aux Marocains des services connectés toujours plus adaptés à leurs besoins», a déclaré Hendrik Kasteel, CEO d’Orange Maroc.

Yo Max 5G: des forfaits personnalisables pour répondre aux nouveaux usages digitaux

Face à la transformation des comportements de consommation, où le streaming, le gaming, la musique et l’e-learning occupent une place centrale, Orange Maroc franchit une nouvelle étape avec les forfaits Yo Max 5G. Pour la première fois au Maroc, ces offres permettent aux utilisateurs de composer eux-mêmes leur expérience digitale en sélectionnant les services qui correspondent à leurs passions et à leur quotidien.

Conçus pour répondre aux attentes des clients friands d’expériences digitales, les forfaits Yo Max 5G transforment l’offre mobile en un véritable passeport digital personnalisé, évolutif et accessible via l’application Maxit. Ils intègrent des services premium dans les domaines de la vidéo, de la musique, du gaming et de l’apprentissage, sans frais additionnels. Ils bénéficient également de la puissance et de la vitesse de la 5G avec jusqu’à 160 Go de data ou une connexion illimitée selon le choix de l’utilisateur.

Livebox 7: le premier routeur au monde nouvelle génération au service de la maison connectée

Première mondiale déployée au Maroc, la Livebox 7 est le premier routeur grand public intégrant le système d’exploitation nouvelle génération prplOS avec des services associés. Conçue avec un design épuré 100% marocain inspiré par l’art du zellige, elle transforme la Livebox en une plateforme ouverte et évolutive.

Ses performances techniques avancées (WiFi 7 tri-bande, 10 antennes intelligentes, 1 Go RAM) lui permettent d’héberger des applications innovantes telles qu’un VPN intégré, un contrôle parental renforcé ou encore des fonctionnalités de gestion d’énergie. La Livebox 7 offre par ailleurs aux développeurs marocains l’opportunité de concevoir de nouvelles applications adaptées aux besoins locaux et enrichir ainsi l’écosystème Nova Box.

Un engagement continu pour l’innovation au Maroc

Le lancement des forfaits Yo Max 5G et de la Livebox 7 confirment l’ambition d’Orange Maroc d’offrir le meilleur de la technologie et de contribuer activement à la transformation digitale du Royaume en proposant des services toujours plus adaptés aux évolutions de la société marocaine.