Economie

Orange Maroc au Morocco Gaming Expo: trois partenariats pour structurer l’eSport national

Orange Maroc au Morocco Gaming Expo 2026. (A.Gadrouz/Le360)

Au Morocco Gaming Expo 2026, Orange Maroc a signé trois partenariats qui traduisent une ambition précise: structurer un eSport national plus inclusif, soutenir ses compétiteurs de haut niveau et ancrer la culture gaming au-delà des grandes métropoles. Une stratégie d’engagement qui fait de l’opérateur le premier acteur télécom à sponsoriser une équipe eSport nationale au Maroc.

Par La Rédaction
Le 26/05/2026 à 17h27

Du 20 au 24 mai 2026 à Rabat, Orange Maroc a utilisé la vitrine du Morocco Gaming Expo pour franchir plusieurs étapes concrètes dans son positionnement sur l’écosystème gaming. L’opérateur y a signé trois accords qui, pris ensemble, dessinent une stratégie cohérente: ancrage territorial, soutien à la compétition de haut niveau et valorisation du patrimoine culturel par le numérique.

Premier volet: un accord avec la Fédération royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE) pour le lancement de la Bourse Orange eSport. Le dispositif cible cinq associations situées hors des axes Casablanca-Rabat, dans l’objectif explicite de déconcentrer un écosystème encore largement polarisé par les deux principales villes du Royaume. Orange Maroc, qui sponsorise déjà les éditions 2025 et 2026 de l’eBotola en partenariat avec la FRMJE, élargit ainsi son périmètre d’action vers les territoires moins exposés.

Deuxième signal fort: Orange Maroc devient le premier opérateur télécom du pays à s’engager auprès d’une équipe eSport nationale, en l’occurrence la Team xProjekt, élue équipe préférée des gamers marocains aux Gaming Awards en 2023 et 2025. La structure compte 29 joueurs répartis en sept équipes, en compétition sur cinq titres dont trois jeux mobiles. L’opérateur accompagne également Youssef Charif (xCharifx), sacré meilleur joueur africain sur EA SPORTS FC 26, dans son développement à l’international.

«1001 Questions sur le Maroc» migre vers le numérique

Troisième axe, porté cette fois par la Fondation Orange: la digitalisation du quiz culturel «1001 Questions sur le Maroc», co-développé avec la journaliste et productrice Nadia Larguet, et son intégration sur l’application MaxIt. L’initiative cherche à hybrider éducation et divertissement interactif autour du patrimoine national, en élargissant l’accessibilité d’un format jusqu’ici peu diffusé.

«Le gaming et l’eSport sont aujourd’hui des vecteurs puissants de lien social, d’innovation et de rayonnement pour la jeunesse marocaine», a déclaré Hendrik Kasteel, directeur général d’Orange Maroc, soulignant la cohérence de ces engagements avec le positionnement technologique de l’opérateur.

Ces trois signatures témoignent d’une lecture claire du secteur: l’eSport marocain dispose d’un vivier de talents, mais pâtit encore d’un déficit d’infrastructure et de visibilité hors des grands centres urbains. Orange Maroc y voit, manifestement, un terrain d’investissement stratégique.

Par La Rédaction
Le 26/05/2026 à 17h27
#Orange#Morocco Gaming Expo#Esport#Jeu vidéo#Maroc#FRMJE

LEs contenus liés

Economie

Morocco Gaming Expo 2026: la startup AtlaStudio sacrée étoile montante de l’innovation gaming au Maroc

Economie

Le gaming comme levier de croissance

Politique

Moulay El Hassan ouvre la 3ᵉ édition du Morocco Gaming Expo à Rabat

Société

Gaming: inwi lance le «Challenge Startup Gamification» pour stimuler l’innovation marocaine

Articles les plus lus

1
Sardines en conserve: pourquoi le produit se fait rare dans les grandes et moyennes surfaces
2
Classement: le Maroc écarte l’Afrique du Sud et devient la première puissance industrielle du continent
3
Exclusif. Hichem Aboud: comment le régime algérien a encore tenté de m’éliminer...et a magistralement échoué
4
Boulemane: de site pillé à futur géoparc, le long chemin d’une région déterminée à protéger son patrimoine
5
Après Tebboune, Attaf: ce que le soutien algérien à la résolution 2797 dit de l’inconstance du régime
6
La ville défigurée: climatiseurs, paraboles et le naufrage esthétique des façades marocaines
7
Résignation algérienne contre dégel français!
8
Moutons de l’Aïd: pourquoi le plafonnement des prix a été écarté
Revues de presse

Voir plus