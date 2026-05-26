Orange Maroc au Morocco Gaming Expo: trois partenariats pour structurer l’eSport national

Du 20 au 24 mai 2026 à Rabat, Orange Maroc a utilisé la vitrine du Morocco Gaming Expo pour franchir plusieurs étapes concrètes dans son positionnement sur l’écosystème gaming. L’opérateur y a signé trois accords qui, pris ensemble, dessinent une stratégie cohérente: ancrage territorial, soutien à la compétition de haut niveau et valorisation du patrimoine culturel par le numérique.

Premier volet: un accord avec la Fédération royale marocaine des jeux électroniques (FRMJE) pour le lancement de la Bourse Orange eSport. Le dispositif cible cinq associations situées hors des axes Casablanca-Rabat, dans l’objectif explicite de déconcentrer un écosystème encore largement polarisé par les deux principales villes du Royaume. Orange Maroc, qui sponsorise déjà les éditions 2025 et 2026 de l’eBotola en partenariat avec la FRMJE, élargit ainsi son périmètre d’action vers les territoires moins exposés.

Deuxième signal fort: Orange Maroc devient le premier opérateur télécom du pays à s’engager auprès d’une équipe eSport nationale, en l’occurrence la Team xProjekt, élue équipe préférée des gamers marocains aux Gaming Awards en 2023 et 2025. La structure compte 29 joueurs répartis en sept équipes, en compétition sur cinq titres dont trois jeux mobiles. L’opérateur accompagne également Youssef Charif (xCharifx), sacré meilleur joueur africain sur EA SPORTS FC 26, dans son développement à l’international.

«1001 Questions sur le Maroc» migre vers le numérique

Troisième axe, porté cette fois par la Fondation Orange: la digitalisation du quiz culturel «1001 Questions sur le Maroc», co-développé avec la journaliste et productrice Nadia Larguet, et son intégration sur l’application MaxIt. L’initiative cherche à hybrider éducation et divertissement interactif autour du patrimoine national, en élargissant l’accessibilité d’un format jusqu’ici peu diffusé.

«Le gaming et l’eSport sont aujourd’hui des vecteurs puissants de lien social, d’innovation et de rayonnement pour la jeunesse marocaine», a déclaré Hendrik Kasteel, directeur général d’Orange Maroc, soulignant la cohérence de ces engagements avec le positionnement technologique de l’opérateur.

Ces trois signatures témoignent d’une lecture claire du secteur: l’eSport marocain dispose d’un vivier de talents, mais pâtit encore d’un déficit d’infrastructure et de visibilité hors des grands centres urbains. Orange Maroc y voit, manifestement, un terrain d’investissement stratégique.