Casablanca: le boulevard Mohammed V en pleine métamorphose

Lorsque l’on entre dans Casablanca par son centre historique, il est difficile d’ignorer le boulevard Mohammed V, véritable colonne vertébrale de la ville blanche. Chargé d’histoire et de mémoire collective, ce boulevard incarne l’ambition d’un Casablanca pionnier de l’urbanisme moderne, façonné au début du 20ème siècle. Ses immeubles à l’architecture Art déco, ses hôtels emblématiques et son marché central lui confèrent une esthétique unique, à la croisée de la modernité européenne et de l’âme marocaine.

Aujourd’hui, cette artère mythique fait peau neuve. Une vaste opération de réhabilitation est en cours, portée par une volonté partagée de redonner à ce lieu emblématique son éclat d’antan. Pourtant, les travaux en cours suscitent autant d’espoirs que de frustrations parmi les riverains, les commerçants et les amoureux du patrimoine.

Car si la nécessité de restaurer cette avenue n’est contestée par personne, la méthode interroge. «Ce sont des travaux qui, certes, étaient nécessaires, mais ils arrivent tardivement et sont menés sans concertation», déplore Jawad Rassam, vice-président du conseil de l’arrondissement de Sidi Belyout.

La critique principale porte sur le manque de synergie entre les différents acteurs impliqués dans la gestion de la ville. «Il aurait été plus judicieux que les responsables du projet prennent le temps de se rapprocher du conseil de la ville, des services techniques, voire des commerçants et acteurs associatifs locaux, afin de construire un projet cohérent et intégré», ajoute Rassam.

Chantier de réaménagement du boulevard Mohammed V à Casablanca. (S.Bouchrit/Le360)

Malgré ces réserves, l’élu reconnaît l’impact positif que pourraient avoir ces transformations sur l’image et la dynamique de la ville. «Le boulevard connaît un changement urbain visible. L’objectif est de restaurer l’esprit originel de ce quartier, en mettant en valeur les hôtels, les bâtiments historiques et bien sûr, le marché central, véritable monument de la mémoire collective casablancaise», explique-t-il.

Mais pour réussir ce pari une approche participative est indispensable. «Pour que ce projet porte ses fruits, il faut impliquer tous les acteurs: la collectivité, les commerçants, les habitants, les associations. C’est ensemble qu’il faut dessiner le visage du nouveau Casablanca», insiste Rassam. «Si la vision reste confinée à celle d’un seul bureau d’études ou d’une entreprise détachée du terrain, il manquera toujours une pièce au puzzle», conclut-il.

À mesure que les pavés se soulèvent et que les façades se restaurent, le boulevard Mohammed V entame ainsi une nouvelle page de son histoire. Une page que les Casablancais espèrent écrire à plusieurs mains, dans le respect de leur patrimoine et avec l’ambition de bâtir une ville plus belle.