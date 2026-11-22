Sur le chantier de la gare routière Ouled Ziane à Casablanca, les travaux se poursuivent au quotidien pour donner un nouveau visage à cette infrastructure, qui accueille des voyageurs en provenance et à destination des différentes régions du Royaume. Selon les informations recueillies par Le360 ce dimanche 22 novembre 2026, le chantier a franchi le cap des 80% de réalisation, laissant entrevoir la mise en service d’une infrastructure entièrement réaménagée dans les prochaines semaines.

Mobilisant une enveloppe de 80 millions de dirhams, ce projet associe le ministère de l’Intérieur, la commune de Casablanca, le Conseil préfectoral de Casablanca et la société de développement local Casa Transports. L’objectif est de faire d’Ouled Ziane une gare répondant davantage aux exigences d’une infrastructure moderne, notamment à travers l’intégration de solutions numériques et la réorganisation de ses différents espaces.

Cette réhabilitation intervient après plusieurs années durant lesquelles la gare a été confrontée à des problèmes de dégradation, de vandalisme et de vols, affectant son image et les conditions d’accueil des usagers. Le projet ambitionne de remettre à niveau cet équipement stratégique, appelé à accompagner l’évolution des flux de voyageurs et du trafic des autocars, particulièrement soutenus à certaines périodes de l’année.

Au-delà de la remise à niveau des infrastructures, le chantier entend également revoir l’organisation de la gare et les conditions de travail des professionnels qui y exercent. L’aménagement de nouveaux espaces et l’adoption d’un fonctionnement plus structuré devraient contribuer à fluidifier les échanges entre voyageurs, transporteurs et intervenants, tout en réduisant les tensions qui survenaient souvent sur place.

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Mustapha Es Sabbar, directeur de la gare routière Ouled Ziane, avait souligné que cette opération permettrait de disposer d’une infrastructure moderne, dotée d’équipements répondant à des standards élevés. Le projet prévoit notamment des espaces de restauration, des guichets unifiés ainsi que de vastes salles d’attente, accessibles à travers un système automatisé.

La rénovation des quais constitue également l’un des volets importants de ce chantier. Leur réaménagement doit permettre d’accueillir davantage d’autocars et de mieux gérer les flux, dans une gare où l’affluence augmente sensiblement lors des périodes de forte mobilité.

À terme, cette transformation devrait repositionner Ouled Ziane parmi les infrastructures de transport urbain et interurbain les plus structurées de Casablanca, en conciliant capacité d’accueil, modernisation des services et amélioration de l’expérience des voyageurs.