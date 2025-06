Carburants: les prix de l’essence et du diesel repartent à la hausse

Le prix des carburants à la pompe retrouvent leur courbe ascendante avec une hausse qui atteint 12 centimes le litre, tant pour l’essence que pour le gazole.

D’après le dernier relevé effectué par Le360, ce matin au niveau du centre-ville de Casablanca, le gazole s’affiche à 10,57 dirhams le litre dans les stations-service de Afriquia, Petromin Olis et Shell.

S’agissant de l’essence, les mêmes distributeurs vendent le litre à 12,65 dirhams.

La hausse des prix intervient alors que le pétrole, porté par les tensions géopolitiques, stagne à un plus bas depuis la pandémie. Le baril de Brent s’échange désormais sous les 65 dollars, bien loin du niveau atteint en 2022 après l’invasion russe de l’Ukraine, quand il avait largement dépassé les 100 dollars, s’affichant même parfois au-delà des 120 dollars.

Comme nous l’indiquions dans un précédent article, le Conseil de la concurrence (CC) a constaté que les marges brutes des distributeurs étaient plus ou moins stables autour de 1,20 à 1,30 dirham par litre sur l’ensemble de l’année 2024. «Dès qu’on aura les résultats financiers de l’exercice 2024, on sortira courant juin cette fois-ci un rapport sur les marges nettes», a promis le président du CC, Ahmed Rahhou. Ce qui va permettre de mesurer avec exactitude les profits réalisés par les opérateurs et voir si les marges ont évolué en comparaison avec les années précédentes.

Le CC n’est pas en mesure de porter un jugement sur le tarif actuellement affiché à la pompe qui correspond au prix du stock et non au prix du marché. «En général, les cargaisons arrivent toutes les deux ou trois semaines. Les achats sont ensuite stockés. La répercussion peut parfois prendre quelques jours, voire quelques semaines», a expliqué Rahhou. Sachant que les opérateurs maintiennent un stock d’à peu près un mois de consommation, les produits vendus en juin correspondent aux achats de mai, tandis que les achats de juin seront répercutés en juillet.