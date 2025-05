Carburants: seulement 10 centimes de moins à la pompe ce vendredi 16 mai

Les prix à la pompe du gasoil et de l’essence ont connu une légère baisse, effective à partir du vendredi 16 mai, mais qui est limitée à seulement 10 centimes le litre, nous confie une source à la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service au Maroc (FNPCGS).

D’après le relevé effectué ce matin par Le360, au niveau du centre-ville de Casablanca, le gasoil s’affiche à 10,45 dirhams le litre dans les stations-service Afriquia et Vivo Energy (Shell). S’agissant de l’essence, les mêmes distributeurs vendent le litre à 12,53 dirhams. D’autres opérateurs, notamment Petromin et Winxo, n’ont pas encore mis à jour les tarifs affichés sur les totems.

En raison des coûts du transport, le prix affiché dans les autres villes du Royaume est généralement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance et les opérateurs.

La nouvelle baisse «timide» des prix à la pompe intervient dans un contexte marqué par une nette détente des cours de pétrole sur le marché international. Depuis le début de l’année, le prix du baril a perdu 14% de sa valeur. Et comparé à sa valeur lors du dernier pic de mai 2022, le baril a reculé de 47%.

Dans son dernier reporting au titre du quatrième trimestre 2024, en analysant la structure du prix des carburants au Maroc, le Conseil de la concurrence a fait savoir que les marges brutes de distribution représentent environ 15% pour le gasoil et 16% pour l’essence. Elles sont partagées entre les sociétés de distribution en gros (entre 11% et 12%), et les détaillants ou gérants des stations-service, qui dégagent une marge brute moyenne de l’ordre de 4% pour les deux carburants.