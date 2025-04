Carburants: malgré la chute des cours du pétrole, les prix à la pompe ne baissent que de 20 centimes

Les prix à la pompe du gasoil et de l’essence ont connu une légère baisse, effective à partir du mercredi 16 avril, mais qui est limitée à seulement 20 centimes le litre.

D’après le relevé effectué ce matin par Le360, au niveau du centre-ville de Casablanca, le gasoil s’affiche à 10,75 dirhams le litre dans les stations-service Afriquia, Total et Vivo Energy (Shell), et à 10,72 dirhams dans les points de vente de Petrom et Winxo.

S’agissant de l’essence, les distributeurs Afriquia, Total et Vivo Energy (Shell) vendent le litre à 12,83 dirhams. Petrom et Winxo le proposent à 12,80 dirhams.

Baisse des prix du gasoil à l’international

Suite à l’effondrement des cours du pétrole brut autour des 60 dollars le baril, sur fond de guerre commerciale initiée par l’administration Trump, les prix du gasoil ont reculé sur le marché international, atteignant une moyenne de 5,20 dirhams le litre durant la première quinzaine du mois d’avril, et une moyenne d’environ 4,90 dirhams pour l’essence, constate El Houssine El Yamani, secrétaire général du Syndicat national des industries du pétrole et gaz et membre du Conseil national de la Confédération démocratique du travail (CDT).

Selon la méthode de calcul qui était en vigueur avant la libéralisation des prix fin 2015, le prix de vente au Maroc devrait être inférieur à 9,41 dirhams pour le gasoil et en deça de 10,87 dirhams s’agissant de l’essence, et ce durant la deuxième quinzaine de mois d’avril.

Dans son dernier reporting, au titre du 4ème trimestre de l’année 2024, le Conseil de la concurrence avait estimé que les sociétés de distribution ont répercuté la totalité de la baisse des coûts d’achat sur les prix de cession de l’essence. En revanche, pour le gasoil, la baisse des prix de cession a été supérieure de 20 centimes par litre à celle des coûts d’achat.

En ce qui concerne les marges brutes réalisées par les sociétés concernées au cours du 4ème trimestre 2024, elles sont de l’ordre de 1,28 DH/L pour le gasoil et de 1,67 DH/L pour l’essence. Ces marges sont inférieures aux moyennes observées au 3ème trimestre de la même année (1,46 DH/L pour le gasoil et 2 DH/L pour l’essence).

Le poids de la fiscalité

Concernant la structure du prix à la pompe du gasoil et de l’essence pour le 4ème trimestre de 2024, l’analyse montre que le coût d’achat représente la plus grande part du prix final, avec un ratio de 54% pour le gasoil et 46% pour l’essence.

La fiscalité, comprenant la taxe intérieure à la consommation (TIC) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), constitue pour sa part la deuxième composante la plus importante, pesant respectivement 31% et 38% du prix du gasoil et de l’essence. Enfin, les marges brutes de distribution représentent environ 15% pour le gasoil et 16% pour l’essence. Elles sont partagées entre les sociétés de distribution en gros (entre 11% et 12%), et les détaillants ou gérants des stations-service, qui dégagent une marge brute moyenne de l’ordre de 4 % pour les deux carburants.