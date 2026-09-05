Barrages: comment la capacité de stockage du Maroc a plus que doublé depuis 1979

Le Maroc a fait des barrages un pilier de sa politique de l’eau depuis près d’un demi-siècle. La capacité globale des barrages est passée de 9,5 milliards de m³ en 1979 à 20,8 milliards de m³ en 2025, selon le ministère de l’Équipement et de l’Eau.

Dans le détail, la capacité totale atteignait 9,8 milliards de m³ en 1985, puis 10 milliards en 1990 et 11 milliards en 1995. Le rythme a ensuite changé d’échelle. En 2004, la capacité de retenue s’établissait à 16,2 milliards de m³, soit plus de 5 milliards supplémentaires en moins d’une décennie. Elle s’est chiffrée à 17,7 milliards en 2014, puis 18,6 milliards en 2020.

Les travaux du barrage Kheng Grou, 5ème plus grand du Maroc, affichent un taux d’avancement de 70%. (K.Sabbar/Le360)

L’effort ne s’est pas relâché depuis. Le volume mobilisable est monté à 19,9 milliards de m³ en 2022, à 20 milliards en 2024, puis à 20,8 milliards en 2025. Le nombre d’ouvrages a suivi la même courbe. Le Maroc comptait 26 barrages en 1979, 39 en 1985, 68 en 1990 et 89 en 1995. On a dénombré plus de 100 unités dès le début des années 2000. Le pays en recensait 115 en 2004, 139 en 2014, 145 en 2020, 152 en 2022 et 154 en 2024. Le parc national totalise aujourd’hui 156 ouvrages.

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Et pas moins de 42 grands barrages seront construits au Maroc à l’horizon 2050. Le programme comprend également la surélévation du barrage Mohammed V dans l’Oriental, la surélévation du barrage Mokhtar Soussi à Taroudant et la reconstruction du barrage Sakia El Hamra à Laâyoune.

En plus de ces grands ouvrages, le Maroc a opté pour une diversification de ses ressources hydriques face aux cycles de sécheresse récurrents, en misant sur le dessalement de l’eau de mer et les autoroutes de l’eau. Parallèlement, quatre barrages de taille moyenne sont également en cours de construction. Il s’agit de Tassa Ouirgane, Msalit, Aïn Ksob et Sidi Yakoub.

Ce dispositif s’étend aussi aux petites infrastructures. Le programme de 155 petits barrages, qui couvre la période 2022-2027, progresse sur plusieurs fronts: 12 ouvrages ont déjà été réalisés, 45 chantiers sont en cours, 30 barrages supplémentaires sont programmés pour 2026 et 68 autres sont en cours d’étude en vue d’une réalisation en 2027.