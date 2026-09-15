Avocat: le Maroc joue sa reprise face à une concurrence hivernale sans précédent

Le marché européen de l’avocat entre dans une phase de rééquilibrage qui modifie les règles de la campagne hivernale. Après plusieurs saisons marquées par des tensions sur l’offre, la période 2026/27 pourrait réunir simultanément le Chili, la Colombie, Israël, l’Espagne et le Maroc sur les principaux marchés d’importation, créant une concurrence plus intense que les années précédentes.

Selon le rapport, les expéditions combinées de ces cinq origines pourraient atteindre environ 500 millions de kilogrammes entre les semaines 40 et 12, soit près de 5 millions de cartons de 4 kilos par semaine pendant 25 semaines. Cette masse reste théoriquement absorbable par le marché européen, mais l’équilibre dépendra désormais davantage du calendrier des arrivages que du volume total disponible.

Cette évolution constitue un changement important pour le Maroc. Les campagnes précédentes avaient souvent été portées par des périodes où certains fournisseurs dominaient temporairement le marché. L’étude explique que l’hiver fonctionne différemment de la saison estivale, largement dominée par le Pérou: plusieurs producteurs se partagent simultanément les débouchés européens, ce qui accroît le risque de chevauchements entre leurs pics de récolte.

Le calendrier devient un levier de compétitivité

Cette concurrence accrue ne signifie pourtant pas que tous les pays disposent des mêmes atouts. Le Chili devrait ouvrir la campagne avec une récolte record de 280.000 tonnes, dont environ 100.000 tonnes destinées à l’Europe, tandis que la Colombie pourrait enregistrer une progression d’environ 25% de sa production malgré des incertitudes sur les calibres et la qualité des fruits.

Israël prépare également une saison exceptionnelle. Selon le rapport, sa production pourrait atteindre 300.000 tonnes, contre environ 240.000 tonnes un an plus tôt, avec un potentiel d’exportation pouvant atteindre 165.000 tonnes, dont près de 100.000 tonnes de Hass.

Cette montée en puissance israélienne reconfigure directement la fenêtre d’exportation marocaine. Les volumes israéliens devraient surtout se concentrer entre les semaines 51 et 12, laissant au Maroc une opportunité commerciale particulièrement favorable entre les semaines 45 et 51.

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Le principal argument commercial du Maroc repose cette année sur la qualité de sa récolte. D’après cette étude, les producteurs marocains disposent d’une production abondante, accompagnée d’une large répartition des calibres, principalement entre les tailles 14 et 22, une caractéristique qui pourrait devenir un avantage décisif sur les marchés européens.

Les gros calibres, notamment les tailles 14 et 16, semblent plus rares chez plusieurs concurrents. Cette rareté pourrait permettre aux exportateurs marocains de mieux valoriser une partie de leur production sur certains segments de marché où les distributeurs recherchent précisément ces fruits de grande taille.

Cette opportunité reste néanmoins fragile. Les calibres les plus courants, entre 18 et 22, représenteront l’essentiel des volumes commercialisés et devront être écoulés progressivement pour éviter une accumulation sur le marché européen.

La discipline commerciale devient aussi importante que la production

L’analyse insiste sur un point rarement mis en avant dans les campagnes agricoles: le risque ne vient plus seulement de la récolte, mais des comportements commerciaux des opérateurs.

Le rapport rappelle que le Maroc avait exporté relativement peu de volumes durant le début de la campagne précédente. Cette année, une telle stratégie pourrait s’avérer plus coûteuse. Janvier et surtout février devraient concentrer les arrivées simultanées d’Israël, de la Colombie et de l’Espagne, ce qui réduira mécaniquement la marge de manœuvre des exportateurs marocains.

Cette perspective conduit les auteurs à recommander une commercialisation plus régulière dès l’ouverture de la saison. Sécuriser les commandes précocement permettrait non seulement de préserver la continuité des ventes, mais aussi d’éviter que les opérateurs ne retardent volontairement leurs expéditions dans l’espoir d’obtenir de meilleurs prix, une pratique qui pourrait finalement accroître les déséquilibres lorsque les volumes concurrents arriveront sur le marché.

Cette campagne intervient alors que l’avocat occupe une place croissante dans les exportations horticoles marocaines. Le secteur bénéficie d’une proximité géographique avec l’Europe, de délais logistiques courts et d’une capacité de répondre rapidement aux programmes des distributeurs européens.

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L’investissement annoncé par Unique Packing illustre cette dynamique industrielle. L’entreprise prévoit la mise en service d’une nouvelle station de conditionnement capable de traiter jusqu’à 70 camions supplémentaires par semaine, renforçant ainsi sa capacité à gérer des volumes plus importants tout au long de la campagne.

Cette montée en capacité ne garantit toutefois pas, à elle seule, une meilleure performance économique. Le rapport conclut que la campagne hivernale 2026/27 sera probablement déterminée moins par la quantité disponible que par la qualité de sa gestion: respect des engagements commerciaux, régularité des expéditions et maîtrise du calendrier constitueront les principaux facteurs de compétitivité.

Pour le Maroc, l’enjeu dépasse donc la réussite d’une seule saison. Si les exportateurs parviennent à transformer leur avantage agronomique en discipline commerciale, ils pourraient consolider durablement leur crédibilité auprès des acheteurs européens sur un marché où la régularité de l’approvisionnement devient un critère aussi décisif que le volume produit.