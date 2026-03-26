Culture d’avocats: vers un nouveau palier de performance pour la filière

La culture de l’avocat s’est installée en quelques années comme un segment en forte croissance de l’agriculture marocaine. La progression des superficies, soutenue par des investissements privés et une demande extérieure soutenue, a modifié la géographie de certaines zones irriguées du nord du pays. Les données du ministère de l’Agriculture situent les plantations autour de 17.000 hectares, concentrées principalement dans le Gharb et le Loukkos, deux bassins bénéficiant de conditions hydriques favorables.

Cependant, le poids économique de la filière demeure encore limité à l’échelle nationale, mais sa dynamique est notable. La production d’avocats contribue désormais à plus de 2% de la valeur agricole, avec un chiffre d’affaires estimé à 2,2 milliards de dirhams selon les données professionnelles du secteur. L’orientation exportatrice constitue un moteur central de cette expansion.

Les statistiques de l’Office des changes confirment cette trajectoire. Les exportations marocaines d’avocats ont atteint près de 1,7 milliard de dirhams en 2025, contre 1,4 milliard de dirhams en 2024, soit une progression annuelle significative en valeur. Les volumes exportés se dirigent principalement vers les marchés européens, où la demande reste soutenue, notamment en France, en Espagne et aux Pays-Bas. Cette orientation expose toutefois la filière à des exigences croissantes en matière de qualité, de traçabilité et de conformité phytosanitaire.

Les perspectives pour 2026, telles qu’elles ressortent des orientations du ministère de l’Agriculture et des professionnels, reposent sur une consolidation des volumes exportés et une amélioration des rendements.

Toutefois, aucune prévision chiffrée officielle consolidée n’a été publiée à ce stade, ce qui limite la visibilité sur l’évolution attendue des exportations. Ce manque de données prospectives institutionnelles traduit une phase de structuration encore incomplète du segment.

Les performances agronomiques constituent précisément l’un des principaux points de fragilité. Les rendements observés oscillent entre 5 et 9 tonnes par hectare, selon les données professionnelles, alors que les références techniques évoquent un potentiel pouvant atteindre 25 tonnes par hectare dans des conditions optimales. L’écart met en évidence des marges d’amélioration substantielles, liées notamment à la maîtrise des pratiques culturales, à la gestion de l’irrigation et à la sélection variétale.

De son côté, Bank Al-Maghrib souligne, dans ses rapports sur la conjoncture agricole, que la montée en valeur des filières arboricoles dépend étroitement de l’amélioration de la productivité et de l’intégration dans les chaînes d’exportation à forte exigence qualitative.

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La tenue de l’Avocado Congress 2026 intervient dans cette phase d’ajustement. L’événement vise à rapprocher les pratiques observées des standards internationaux en réunissant producteurs, exportateurs, ingénieurs agronomes et centres de recherche. Les organisateurs annoncent un programme centré sur les déterminants techniques de la performance, avec une attention particulière portée à la gestion de l’eau, aux systèmes de fertigation et à l’optimisation des intrants.

L’enjeu ne se limite pas à l’augmentation des volumes car les opérateurs cherchent à stabiliser la qualité des fruits, à réduire les pertes post-récolte et à améliorer la régularité des calibres destinés à l’export. En parallèle, les technologies liées à l’irrigation de précision et aux outils de suivi agronomique suscitent un intérêt, dans un contexte marqué par la pression sur les ressources hydriques.

Le Haut-Commissariat au Plan rappelle, dans ses publications sectorielles, que les cultures à haute valeur ajoutée destinées à l’export jouent un rôle croissant dans la transformation du modèle agricole, tout en posant la question de la soutenabilité des ressources utilisées.

L’Avocado Congress se présente également comme un espace d’échanges économiques. La structuration de partenariats, la diffusion d’expériences réussies et l’accès à des débouchés commerciaux mieux organisés figurent parmi les attentes exprimées par les acteurs de la filière. Le renforcement des liens entre production et exportation apparaît comme une condition nécessaire pour consolider les acquis récents.

Une phase de transition s’amorce pour l’avocat marocain. L’expansion des superficies a permis d’installer durablement la culture dans le paysage agricole. Le prochain cycle de développement dépendra désormais de la capacité à améliorer les rendements, à sécuriser la qualité et à répondre aux exigences des marchés internationaux. Rabat accueillera, le 13 mai, un secteur engagé dans cette transformation, avec en ligne de mire un repositionnement plus exigeant sur la scène mondiale.