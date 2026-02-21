Moulay Yacoub: les pluies relancent la campagne agricole et ravivent l’espoir des agriculteurs

Après plusieurs mois d’attentisme et d’inquiétude liés au retard des précipitations, l’optimisme est de retour dans le monde rural. Les récentes pluies ont profondément transformé le paysage agricole et redonné espoir aux exploitants d’une région dont l’économie repose essentiellement sur la terre et l’élevage.

Ainsi, au cours des derniers mois, la province de Moulay Yacoub a enregistré d’importantes précipitations, venues redistribuer les cartes d’une campagne agricole jusque-là marquée par l’incertitude. Après une période de stress hydrique et de crainte quant au sort des cultures, ces pluies ont constitué un véritable tournant pour un territoire fortement dépendant de l’agriculture et de l’élevage.

Cette évolution climatique a eu un impact direct sur les différentes filières de production. Les exploitations céréalières, les oliveraies et les parcours pastoraux ont bénéficié d’un apport en eau déterminant, redonnant une dynamique à l’activité agricole locale et ravivant les perspectives d’un exercice plus équilibré.

Sur le terrain, les changements sont visibles. De vastes étendues, notamment dans les zones rurales de Laajajra, Sidi Daoud, Kariat Ba Mohammed et jusqu’à la province de Taounate, ont retrouvé leur manteau vert après avoir affiché des teintes jaunâtres et ternes durant les semaines de sécheresse.

Les sols, désormais plus souples et mieux humidifiés, offrent des conditions favorables à la poursuite du cycle végétatif. Les pâturages, eux aussi, amorcent une reprise progressive, soulageant les éleveurs qui ont dû, ces dernières années, supporter des charges supplémentaires liées à l’achat d’aliments pour bétail.

Pour de nombreux agriculteurs, ces précipitations constituent un signal positif quant à la possibilité de sauver la campagne en cours. Elles redonnent surtout de la visibilité à court terme dans un contexte marqué par la volatilité climatique et l’irrégularité des saisons agricoles.

Céréales, olivier, cultures printanières…

Les producteurs de céréales soulignent que ces pluies sont intervenues à un moment décisif du cycle de croissance. Les cultures traversaient une phase sensible, et la poursuite de la sécheresse aurait compromis les rendements de manière significative. L’eau reçue devrait ainsi contribuer à consolider le potentiel productif, sous réserve d’une stabilité météorologique dans les prochaines semaines.

Le redressement des parcours naturels représente également un enjeu économique majeur. L’amélioration progressive des pâturages permettra de réduire la dépendance aux aliments achetés, allégeant les coûts de production des éleveurs et renforçant la résilience des exploitations mixtes agriculture-élevage, dominantes dans la région.

La filière oléicole, pilier du tissu agricole local, devrait elle aussi tirer profit de cette embellie hydrique. L’augmentation de l’humidité des sols favorise la reprise végétative des arbres et prépare de meilleures conditions pour la floraison attendue dans les mois à venir, après plusieurs campagnes marquées par des rendements en recul en raison du stress hydrique.

Lire aussi : Agriculture: des pluies salvatrices mettent fin à de longues années de sécheresse dans l’Oriental

Les professionnels restent toutefois prudents: la continuité des précipitations demeure un facteur déterminant pour garantir un niveau de production stable lors de la prochaine récolte. Une interruption prolongée des pluies pourrait à nouveau fragiliser les perspectives, en particulier pour les vergers les plus exposés.

S’agissant des cultures printanières, notamment les légumineuses et en tête le pois chiche, la situation est plus nuancée. Si les pluies sont jugées bénéfiques à moyen terme, l’excès d’humidité rend actuellement difficile le travail des sols. Les agriculteurs attendent plusieurs jours d’ensoleillement afin que la terre perde son surplus d’eau et retrouve une texture propice au labour et au semis, condition essentielle pour assurer un développement optimal des cultures.

Au-delà de l’aspect strictement agricole, l’impact de ces précipitations s’étend à l’ensemble de l’économie locale. La relance de la campagne stimule les marchés hebdomadaires, dynamise les circuits de commercialisation et ravive la confiance des acteurs ruraux. À Moulay Yacoub, l’espoir d’une saison redressée repose désormais sur la régularité des prochaines semaines, dont dépendra le profil définitif de la campagne agricole en cours.