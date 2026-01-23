Agriculture: la campagne de fertilisation du blé lancée à Al Hoceïma et Ksar El-Kébir

Des agriculteurs des environs de Ksar El-Kébir et d’Al Hoceïma fertilisent leurs champs après les récentes pluies. (S.Kadry/Le360)

Profitant du retour des journées ensoleillées et de conditions météorologiques favorables, les agriculteurs des environs d’Al Hoceïma et de Ksar El-Kébir ont entamé la deuxième phase de fertilisation de leurs cultures, notamment le blé tendre «Farina» et d’autres céréales.

Après des pluies récentes qui ont enrichi le sol, les champs sont prêts à profiter pleinement de cette étape cruciale pour la croissance des plantes. Selon les témoignages des agriculteurs locaux, la campagne de fertilisation se déroule en plusieurs étapes.

La première phase, effectuée le mois dernier, a consisté à préparer les champs et à appliquer une première dose d’engrais. La deuxième, actuellement en cours, implique la pulvérisation d’engrais et de sels minéraux, tandis qu’une troisième et dernière étape est prévue à la mi-février. Ce calendrier précis permet aux cultures de recevoir progressivement les nutriments nécessaires à leur développement.

Selon Jelloul El Ankoudi, un agriculteur des environs de Ksar El-Kébir, cette planification est essentielle: «Cette année est particulièrement bonne, la meilleure depuis 2018, et le blé ainsi que les autres cultures se portent bien. Le retour du soleil après les pluies permet aux plantations de mieux se développer et de profiter pleinement des éléments nutritifs présents dans le sol», nous confie t-il.

Sur le plan technique, pour assurer une croissance optimale du blé, les agriculteurs appliquent des méthodes scientifiques de fertilisation à l’azote, un nutriment indispensable pour les plantes. L’engrais est réparti de manière régulière sur les champs, grâce à une organisation minutieuse des équipes de terrain. Chaque plante reçoit exactement ce dont elle a besoin, limitant le gaspillage et favorisant l’absorption des nutriments par le sol.

Parallèlement, le sol est préparé pour mieux retenir l’eau et les éléments nutritifs. Cette stratégie permet aux prochaines pluies d’être pleinement utilisées par les cultures, garantissant des plantes plus vigoureuses et un rendement plus élevé.

L’objectif de cette opération est de créer un environnement idéal pour le blé et de préparer les cultures à résister aux aléas climatiques. Elle leur permet également d’espérer une récolte abondante cette saison, tout en assurant que la terre reste fertile et productive pour les années à venir.

