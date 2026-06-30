Amiblu Maroc accélère sa montée en puissance industrielle au service de la souveraineté hydrique

Nouaceur accueille désormais l’une des plus importantes plateformes industrielles africaines spécialisées dans les canalisations en polyester renforcé de fibres de verre (PRV). Amiblu Maroc a inauguré, mardi 30 juin, sa troisième ligne de production, en présence notamment du ministre de l’Industrie et du Commerce, de l’ambassadrice d’Autriche au Maroc, de la vice-présidente du groupe Amiblu ainsi que des dirigeants de la filiale marocaine. Cette extension constitue une nouvelle étape dans le développement industriel de l’entreprise, qui entend répondre à la montée en puissance des projets liés à l’eau au Maroc comme en Afrique.

L’investissement mobilise 160 millions de dirhams et s’accompagne de la création de plus de 300 emplois directs et indirects. Anciennement connue sous le nom d’Amitech, l’entreprise poursuit ainsi une trajectoire industrielle engagée depuis près de vingt ans, avec l’ambition de concevoir, de fabriquer et d’accompagner localement des solutions destinées au transport de l’eau selon les standards internationaux.

Avec l'inauguration de sa troisième ligne de production à Nouaceur, Amiblu Maroc renforce les capacités industrielles nationales dédiées aux infrastructures stratégiques de l'eau et conforte le positionnement du Royaume comme hub régional des solutions hydrauliques.

Cette montée en capacité intervient alors que les infrastructures hydrauliques occupent une place centrale dans les politiques publiques marocaines. La nouvelle ligne permet désormais de porter la capacité de production annuelle à 660 kilomètres de conduites en diamètre moyen DN800, tout en augmentant le diamètre maximal productible de DN2600 à DN3200. La capacité de fabrication des pièces spéciales progresse parallèlement de 25%, grâce notamment à une nouvelle ligne complète de production, à un banc d’essais conforme aux protocoles internationaux, à des équipements dédiés aux raccords ainsi qu’à la modernisation des installations industrielles et logistiques.

Intervenant lors de l’inauguration, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a estimé que ce projet «répond parfaitement à notre ambition de développer des filières industrielles à forte valeur ajoutée» et s’inscrit dans la stratégie nationale de développement d’un écosystème industriel dédié au dessalement de l’eau. Selon lui, cette dynamique contribue simultanément au renforcement de la souveraineté industrielle, à l’intégration locale et à la réponse durable aux enjeux de sécurité hydrique.

Une lecture partagée par Rachid Bai, secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, qui souligne que cet investissement a bénéficié de l’accompagnement du ministère dans le cadre du développement de l’écosystème industriel de l’eau. Il rappelle que ces capacités supplémentaires permettront de renforcer l’offre nationale destinée aux stations de dessalement ainsi qu’aux grands projets de transfert d’eau, conformément aux orientations royales.

Miser sur la technologie pour améliorer la performance des réseaux

Amiblu Maroc positionne le PRV comme une technologie adaptée aux nouvelles exigences des infrastructures hydrauliques. Selon l’entreprise, ce matériau composite présente une forte résistance à la corrosion, une durée de vie estimée à cinquante ans ainsi qu’une optimisation des coûts sur l’ensemble du cycle d’exploitation. Son utilisation apparaît particulièrement pertinente dans les environnements salins associés aux installations de dessalement, tout en restant adaptée aux réseaux d’adduction d’eau potable, d’irrigation et aux applications industrielles.

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L’entreprise insiste néanmoins sur une approche fondée sur l’analyse des contraintes propres à chaque projet. Les paramètres techniques, les caractéristiques du terrain, les niveaux de pression, les températures ou encore les coûts d’exploitation demeurent les principaux critères de choix des matériaux, ce qui place l’ingénierie au cœur de la compétitivité des infrastructures hydrauliques.

Cette stratégie repose également sur une montée en gamme des compétences. Amiblu Maroc mobilise des expertises en ingénierie chimique, mécanique, hydraulique et en génie civil afin d’accompagner les projets depuis leur conception jusqu’à leur mise en service. Cet accompagnement bénéficie du soutien du centre mondial de recherche et développement du groupe, installé en Norvège, qui intervient sur les procédés industriels, l’évolution des gammes de produits et l’appui technique aux différents chantiers.

L’entreprise s’appuie déjà sur plusieurs réalisations majeures au Maroc. Les projets de Daourate, BR3, Sebt El Guerdane, l’irrigation du Saïss, les stations de dessalement de Jorf, Agadir, Safi, Dakhla et Casablanca ou encore l’adduction de la mine de Tizzert figurent parmi les références citées. Le projet de Daourate est notamment présenté comme une réalisation emblématique, conduite dans des délais particulièrement courts et ayant reçu une attestation d’appréciation de JESA et d’OCP Green Water.

Le Maroc, plateforme régionale des infrastructures hydrauliques

Cette dynamique industrielle s’appuie également sur un fort ancrage local. Les équipes d’Amiblu Maroc sont composées exclusivement de collaborateurs marocains et l’effectif de l’entreprise a atteint un pic de 700 salariés en 2025. Afin d’accompagner cette montée en compétences, l’entreprise prévoit l’ouverture de l’Académie du PRV en 2027.

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Destinée aux collaborateurs, bureaux d’études, installateurs, exploitants et prescripteurs, cette structure proposera des formations portant sur la conception, le dimensionnement, la pose, l’exploitation et la maintenance des réseaux hydrauliques.

Pour Omar Benyahia, directeur général d’Amiblu Maroc, cette troisième ligne de production traduit avant tout une confiance dans le potentiel industriel du Royaume. Il souligne que l’investissement de plus de 160 millions de dirhams, réalisé sur une extension de 22.000 mètres carrés, permettra d’augmenter la production locale de plus de 150 kilomètres de conduites par an, de fabriquer des conduites de diamètre 3200 et de faire du site marocain «la plus grande usine de PRV en Afrique». Il met également en avant la création de 58 emplois directs et de plus de 200 emplois indirects, ainsi que l’ambition de développer les marchés africains à partir du Maroc.

Cette ouverture régionale constitue désormais l’un des principaux leviers de croissance de l’entreprise. Amiblu Maroc dessert déjà l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest ainsi que plusieurs marchés d’Afrique de l’Est, notamment le Sénégal, la Mauritanie et la Côte d’Ivoire. Cette présence repose sur une combinaison entre proximité géographique, capacités industrielles renforcées, expertise technique locale et standards internationaux, faisant du Royaume une plateforme de production et d’exportation vers le continent.