Economie

Amitech Maroc, un champion national au service des autoroutes de l’eau

Amitech compte à son actif quelque 3.000 kilomètres de conduites opérationnelles dans le cadre des autoroutes de l'eau.

Amitech compte à son actif quelque 3.000 kilomètres de conduites opérationnelles dans le cadre des autoroutes de l'eau.

Avec plus de 3.000 kilomètres de conduites opérationnelles et un investissement récent de 160 millions de dirhams pour étendre son usine de Nouaceur, Amitech s’affirme comme un acteur majeur des «autoroutes de l’eau» au Maroc et en Afrique. Filiale du groupe Amiblu, leader mondial de la technologie PRV, l’entreprise se distingue par son savoir-faire dans la fabrication et la pose de conduites en PRV (polyester renforcé de fibres de verre). Alliant robustesse, résistance à la corrosion et efficacité énergétique, ces infrastructures clés en main optimisent les coûts et les délais des projets hydrauliques structurants, tout en renforçant la sécurité hydrique du pays.

Par La Rédaction
Le 27/04/2026 à 09h19

Le Maroc, confronté à un stress hydrique croissant et à une répartition inégale des ressources en eau, mise sur des solutions innovantes pour garantir un approvisionnement durable. Parmi ces solutions, les «autoroutes de l’eau» émergent comme une réponse structurante, combinant dessalement, transfert et interconnexion des barrages. Au cœur de ces infrastructures, un acteur se distingue par son expertise et son savoir-faire: Amitech Maroc.

Depuis 2007, cette filiale du groupe Amiblu, leader mondial dans la fabrication de conduites en PRV, s’impose comme un partenaire incontournable pour les grands projets hydrauliques du royaume. Son rôle? Fournir des solutions techniques performantes, adaptées aux défis climatiques et aux exigences des infrastructures de grande envergure. Le PRV, matériau composite alliant robustesse et légèreté, se révèle particulièrement adapté à ces enjeux. Résistant à la corrosion, économe en énergie et capable de supporter des pressions élevées (jusqu’à 32 bars), il permet d’optimiser les coûts par rapports aux autres matériaux, et les délais de pose et de maintenance, tout en garantissant une durabilité exceptionnelle.

Le hall d'une usine d'Amitech.

Le hall d'une usine d'Amitech.

Les réalisations d’Amitech Maroc parlent d’elles-mêmes. Avec plus de 3.000 kilomètres de conduites installées à travers le pays, l’entreprise a contribué à des projets majeurs, souvent vitaux pour les populations et l’agriculture. Parmi ceux-ci, l’irrigation de la plaine de Sebt El Guerdane, dans la région de Taroudant, où 290 kilomètres de conduites de grand diamètres ont permis de revitaliser une zone agricole stratégique de10.000 hectares . Autre exemple emblématique: le projet BR3, qui relie la stattion de traitement de Akreuche de Rabat à la ville de Casablanca via une adduction de 90 km en diamètre 2.000 mm, renforçant ainsi l’approvisionnement en eau potable de la plus grande ville du Royaume.

Une conduite d'eau géante made by Amitech.

Une conduite d'eau géante made by Amitech.

Les stations de dessalement, pierre angulaire de la stratégie hydrique marocaine, bénéficient également de l’expertise d’Amitech. Que ce soit à Chtouka, Laâyoune, Jorf Lasfar, Dakhla, Safi ou Casablanca (en cours d’achèvement), les conduites en PRV, allant du DN 25 mm à 3.200 mm, jouent un rôle clé aussi bien dans le process de dessalement que dans le transport de l’eau dessalée vers les zones urbaines, agricoles et industrielles. Un exemple frappant est l’adduction d’eau potable entre la station de dessalement de l’OCP à Jorf Lasfar et la station de traitement Daourate, réalisée en moins de sept mois. Ce projet, qui alimente désormais plus d’un million et demi de personnes dans le sud de Casablanca, illustre la capacité d’Amitech à relever des défis logistiques et techniques dans des délais records.

Un chantier de conduite d'eau d'Amitech.

Un chantier de conduite d'eau d'Amitech.

Pour consolider sa position et répondre à la demande croissante, Amiblu a récemment investi 160 millions de dirhams dans l’extension de son usine de Nouaceur. Ce projet ambitieux, qui fait de ce site le plus grand producteur de conduites en PRV du continent africain, renforce le rayonnement régional et continental de l’entreprise. Une expansion qui témoigne de sa volonté de soutenir les grands chantiers hydrauliques non seulement au Maroc, mais aussi dans toute l’Afrique, où les besoins en eau potable et en irrigation sont tout aussi pressants.

Un chantier de conduite d'eau d'Amitech.

Un chantier de conduite d'eau d'Amitech.

Face à un défi hydrique qui ne cesse de s’intensifier, Amitech Maroc se positionne comme un acteur clé, alliant innovation, performance et engagement. Ses solutions, à la fois durables et adaptées aux réalités du terrain, contribuent à bâtir les «autoroutes de l’eau» de demain, essentielles pour assurer la sécurité hydrique du pays et de ses habitants.

Par La Rédaction
Le 27/04/2026 à 09h19
#Autoroutes de l'eau#Amitech#Infrastructures

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