Eau: l’Union européenne mobilise 348 millions d’euros pour soutenir le Maroc

Lors de la signature de la convention pour le programme consacré à l'eau au Maroc, à Rabat le 2 juin 2026. (Y.Mannan/Le360)

L’Union européenne (UE) et plusieurs agences européennes de coopération ont signé, ce mardi à Rabat, un financement de 348 millions d’euros, soit près de 3,7 milliards de dirhams, pour la réalisation d’un programme consacré à l’eau au Maroc.

Cette convention de financement a été signée au siège du ministère de l’Équipement et de l’Eau par le ministre Nizar Baraka et les ambassadeurs respectifs au Maroc de l’Union européenne, de la France, de l’Allemagne et de l’Italie.

Cet appui, d’une durée de trois ans, s’inscrit dans le prolongement de la convention signée en novembre 2024, lors de la rencontre à Rabat entre le roi Mohammed VI et le président français Emmanuel Macron.

Parmi les agences européennes qui contribuent à ce financement figurent l’Agence française de développement (AFD), la banque publique allemande de développement KfW et la Caisse des dépôts et prêts italienne (CDP). L’AFD, considérée comme chef de file du projet, a joué un rôle central, indique-t-on de source française, pour faire avancer ce programme auquel ont contribué plusieurs partenaires européens.

Le nouvel ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, a ainsi participé à sa première activité officielle dans le Royaume. Il a salué la contribution de l’AFD, en indiquant que la France a contribué jusqu’ici à hauteur d’un milliard d’euros dans le domaine de l’eau au Maroc, tout en félicitant les équipes de l’Union européenne pour leur travail.

Ce financement de 348 millions d’euros servira notamment à desservir le monde rural, aussi bien en eau potable qu’en irrigation agricole, a précisé l’ambassadeur de l’UE au Maroc, Dimiter Tzantchev. «L’UE accorde une priorité à la question de l’eau, surtout quand il s’agit de changement climatique», a souligné le diplomate d’origine bulgare.

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Lors de la cérémonie, le ministre Nizar Baraka a, de son côté, développé un plaidoyer sur la stratégie nationale de l’eau, mise en œuvre sous l’impulsion du roi Mohammed VI.

«Notre stratégie nationale s’appuie sur 26 barrages en fonction pour notamment irriguer environ 1,5 million d’hectares», a-t-il déclaré, soulignant que le Maroc vise à atteindre, à court terme, 60% de son approvisionnement en eau potable à partir des usines de dessalement.

«Celui qui ne maîtrise pas l’eau ne maîtrise pas son destin», a également affirmé Nizar Baraka.

Dans cette dynamique, «le ministère va œuvrer pour mettre en œuvre ce programme d’appui avec une meilleure gouvernance basée sur des résultats efficients», a conclu le ministre, avant de remercier les ambassadeurs pour leur soutien.

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L’ambassadeur d’Allemagne s’est arrêté, pour sa part, dans une déclaration à Le360, sur l’excellent niveau de la coopération maroco-allemande, soulignant que celle-ci, à travers la banque publique de développement KfW, intervient dans un domaine sensible et stratégique: l’eau. Le diplomate allemand s’apprête à achever sa mission au Maroc en sa qualité d’ambassadeur de son pays dans le Royaume.

À travers ce financement européen, le Maroc renforce les moyens mobilisés pour faire face au stress hydrique et accélérer la mise en œuvre de sa stratégie nationale de l’eau. Entre dessalement, barrages, irrigation et approvisionnement du monde rural, l’enjeu dépasse la simple infrastructure: il touche directement à la sécurité hydrique, agricole et sociale du pays.