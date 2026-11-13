Economie

Aide sociale directe: le montant minimum passera à 600 dirhams dès janvier 2027

Le Conseil de gouvernement du jeudi 5 novembre 2026, présidé par la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri.

Le Conseil de gouvernement a approuvé un projet de décret prévoyant le relèvement progressif du seuil minimum de l’aide sociale directe, de 500 à 600 dirhams à compter du 1er janvier 2027, avec pour objectif de porter ce montant à 1.000 dirhams à l’horizon 2031.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/11/2026 à 10h00

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, le projet de décret n°2.26.838 modifiant le décret n°2.23.1067 du Joumada I 1445 H (1er décembre 2023) portant application de la loi n°58.23 relative au régime des aides sociales directes.

Ce projet de décret vise à revaloriser le montant de l’aide forfaitaire, dont le seuil minimum passera de 500 à 600 dirhams à compter du 1er janvier 2027, a affirmé Samir Belfkih, ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, porte-parole du gouvernement, à l’issue d’une réunion du Conseil de gouvernement.

Lire aussi : Aide sociale: le revenu réel comme indicateur, les allocations revalorisées

Les autres augmentations seront programmées au cours des années suivantes en vue d’atteindre 1.000 dirhams à l’horizon 2031, a-t-il précisé dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu au terme du Conseil.

Par Le360 (avec MAP)
Le 13/11/2026 à 10h00
#Aide sociale directe#aides sociales#gouvernement#conseil de gouvernement#Samir Belfkih

LEs contenus liés

Société

Aide sociale directe: une allocation de transition de 12 mois pour encourager l’emploi déclaré

Politique

Loi de finances: un projet axé sur l’emploi, le pouvoir d’achat et la fiscalité

Politique

Pouvoir d’achat: le gouvernement mise sur une nouvelle étape proactive dans le projet de loi de finances

Politique

Programme gouvernemental: une feuille de route pour restaurer la confiance, réguler les marchés et consolider l’État social

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Intempéries: suivez l’évolution de la situation
2
Algérie: après la pomme de terre et l’huile, la pénurie s’attaque aux molaires
3
Intempéries: après un mercredi perturbé, à quoi s’attendre jusqu’à samedi
4
OCP: 31 milliards de dirhams de soufre en neuf mois, le prix d’un manque de clairvoyance
5
Casablanca plongée dans le noir: ce que l’on sait
6
Odeurs nauséabondes à Casablanca: l’ANP face à ses responsabilités
7
Algérie: une semaine, quatre «agressions marocaines»
8
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
Revues de presse

Voir plus