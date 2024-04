Aïd Al-Adha: pour une offre suffisante et des prix abordables, «les importations d’ovins ouvertes à tout opérateur intéressé», assure Mustapha Baïtas

Mustapha Baïtas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement, et Porte-parole du gouvernement, le 25 avril 2024 à Rabat.

Interrogé par Le360 sur les mesures que compte prendre le gouvernement pour juguler la hausse des prix du mouton constatée dans plusieurs marchés nationaux, Mustapha Baïtas a rappelé que le gouvernement a autorisé l’importation de 600.000 têtes d’ovins en prévision de l’Aïd Al-Adha, dont 300.000 sont déjà disponibles sur les marchés nationaux.

«Les importations d’ovins en 2023 et en 2024 sont des opérations pilotes jamais réalisées auparavant par notre pays», a affirmé le porte-parole du gouvernement avant de reconnaitre, implicitement, que les prix obéissent à la loi de l’offre et de la demande. Néanmoins, a-t-il souligné, «tout opérateur qui veut s’engager avec nous pour importer plus de moutons est le bienvenu. Les importations restent ouvertes».

Sur un autre sujet, le porte-parole a esquivé la question posée par Le360 sur la date de l’entrée en vigueur de l’augmentation de 10 dirhams sur le prix de la bonbonne de gaz butane. «Le jour où cette date sera fixée, le gouvernement l’annoncera», s’est contenté de répondre Mustapha Baïtais, également ministre délégué chargé des relations avec le Parlement.

Ce dernier a également évoqué la question de l’inflation qui, selon lui, «a baissé (en 2024, NDLR) par rapport à son pic (de 2022, NDLR)», ajoutant que la caisse de compensation a budgétisé, en 2023, quelque 40 milliards de dirhams pour soutenir les prix, sans oublier les subventions accordées aux transporteurs routiers professionnels.