Aïd Al-Adha: le gouvernement confirme l’importation de plus de 600.000 têtes d’ovins, selon Mohammed Sadiki

Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts.

«Nous allons accorder les meilleures conditions pour améliorer le cheptel national via différentes mesures concernant les aliments de bétail et l’engraissement (210.000 points), sans oublier l’opération d’importation de 600.000 moutons ou plus», a indiqué le ministre Mohammed Sadiki qui s’exprimait en marge de la séance plénière des questions orales issue de la Chambre des conseillers.

Selon lui, une subvention de 500 dirhams par tête d’ovin sera accordée aux éleveurs qui bénéficieront des opérations d’importation sans oublier dans ce processus l’exonération des taxes douanières au profit des importateurs.

D’après le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, l’opération d’import a déjà commencé avec l’enregistrement des importateurs intéressés. «Actuellement, le cheptel national se trouve dans un excellent état sanitaire», a ajouté le ministre en indiquant que le cheptel national est formé au total d’environ 20 millions de têtes.

Pour la fête du mouton, les citoyens marocains sacrifient un total de 6 à 7 millions de têtes d’ovins. Mohammed Sadiki a d’autre part évoqué les dernières pluies qui se sont abattues dans le nord et le centre du pays. Bien qu’insuffisantes face à la sécheresse, a-t-il souligné, ces précipitations vont cependant avoir un impact sur les cultures printanières, les arbres fruitiers ainsi que sur le pâturage et l’alimentation du bétail.