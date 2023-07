Aïd Al-Adha: 2.800 licences exceptionnelles accordées pour le transport de passagers

De passage à la Chambre des conseillers, ce mardi 4 juillet 2023, Mohammed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique, a détaillé les mesures prises pour répondre à la demande de transport en cette période de célébration de Aïd Al-Adha.

Rappelant que Aïd Al-Adha est une période de grande effervescence pour les transports publics, le ministre a souligné que son département a adopté une approche proactive pour éviter le désordre et l’inconfort et gérer au mieux l’afflux massif de passagers.

C’est ainsi qu’un total de 2.800 licences exceptionnelles pour le transport de passagers a été accordé, soit 150.000 sièges supplémentaires et une moyenne de 28.000 sièges supplémentaires par jour. Selon le ministre, ce dispositif a permis à 600.000 passagers de voyager durant ces célébrations.

Côté prix, Mohammed Abdeljalil a tenu à signaler qu’une régulation adaptative est déjà en place. «Lorsque la demande sur le transport public baisse, les prix peuvent diminuer jusqu’à 50% par rapport au plafond fixé par l’État. En revanche, lors des périodes exceptionnelles d’afflux massif, les compagnies de transport sont autorisées à augmenter leurs tarifs de 20%», a-t-il noté.

Le ministre du Transport a souligné qu’un dispositif spécial a été mis en place par l’ONCF pour faire face à l’afflux de voyageurs optant pour le train. Environ 240 trains par jour (au lieu des 226 habituels) ont été programmés pour desservir les villes les plus fréquentées, permettant de transporter 900.000 voyageurs entre le 26 juin et le 2 juillet. Les équipes chargées de l’accueil et de l’orientation des clients ont été, par ailleurs, renforcées, afin de garantir des déplacements confortables et sécurisés pour les voyageurs.