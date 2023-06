Aïd Al-Adha: acheter son mouton en ligne, la nouvelle tendance

La digitalisation de l’achat des moutons est en marche. En un clic, les ménages ont désormais la possibilité de choisir et d’acheter leur mouton en ligne, grâce à une série de plateformes digitales qui proposent différents moyens de paiement en ligne, par carte ou en espèce à la livraison.

A l’approche de Aïd Al-Adha, ces plateformes refont surface pour confirmer une tendance en pleine croissance au Maroc.

Plus besoin de prendre un congé ou de consacrer son week-end à l’achat d’un mouton: il suffit d’accéder à ces plateformes pour choisir, acheter et se faire livrer le mouton à domicile.

Comme le relève l’hebdomadaire La Vie Éco, plusieurs plateformes se sont fait un nom sur le Net. Flaha.ma, Sardi-chaouia.com, MyANOC.ma… Autant de sites ou d’applications qui facilitent pour les ménages l’achat des moutons dédiés au sacrifice lors d’Aïd Al-Adha, célébré cette année le 29 juin.

En plus de l’achat des moutons, ces plateformes se sont spécialisées à la fois dans l’agriculture et l’élevage des ovins (moutons sardis) et bovins (veau et génisse) ou encore dans l’intermédiation entre les éleveurs et les clients. Une offre qui correspond à la demande des ménages, avec des services personnalisés.

A cela s’ajoutent des garanties de qualité, des options de livraison à domicile et de nombreux services complémentaires, comme l’entretien et l’engraissement des moutons avant leur vente, garantissant ainsi leur bonne santé et leur qualité. Les photos, les vidéos et les descriptions détaillées des moutons sont disponibles sur les plateformes.

Par ailleurs, les ovins et les caprins mis en vente par ces plateformes respectent pour la plupart les normes sanitaires de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) et bénéficient d’un label, représentant ainsi un gage de qualité. Encore faut-il gagner la confiance des acheteurs potentiels, toujours réticents à acheter en ligne.