Aïd Al-Adha: comment concilier festivités et alimentation saine? La réponse d’un nutritionniste

En cette période de célébration, l’Aïd Al-Adha rime avec générosité, partage, mais aussi dégustation de plats traditionnels comme le kaddid et les grillades. Mais comment s’assurer que nous profitons de ces délices tout en préservant notre santé? Selon Abdelkhalek Ramdani, nutritionniste, il est possible d’allier gourmandise et bien-être en adoptant certaines pratiques et recommandations healthy.

Lorsqu’il s’agit de préparer le kaddid, el-kourdass, ou khliï (viandes séchées traditionnelles), quelques règles sont à respecter. «Il est essentiel de suivre une méthode appropriée de préparation pour éviter la détérioration de la viande», prévient Abdelkhalek Ramdani. Le choix des morceaux est primordial: «Optez de préférence pour des morceaux de viande maigre. Évitez les morceaux contenant beaucoup de gras, car cela peut rendre le processus de séchage plus difficile.»

Selon ce nutritionniste, l’utilisation du sel est une autre étape cruciale du processus: «Ajoutez du sel aux morceaux de viande découpés. Le sel aidera à préserver la viande et à prévenir la croissance de bactéries». Quant au séchage, il est question de patience et de vigilance: «Le temps nécessaire pour sécher la viande peut varier en fonction de nombreux facteurs. La viande séchée est prête lorsque toute l’humidité a été éliminée. Elle doit être complètement sèche».

Pour les personnes souffrant d’hypertension ou sujettes à des problèmes de tension, la consommation de viande séchée peut être une préoccupation en raison de sa teneur potentiellement élevée en sodium. «Il est recommandé à ces personnes de limiter leur consommation de viande séchée ou de rechercher des options à faible teneur en sodium», conseille Abdelkhalek Ramdani. Une astuce à retenir: «Il est possible d’ajouter de l’eau à la viande séchée avant de la consommer, ce qui contribue à réduire sa teneur en sel».

Choisir des morceaux de viande maigre

L’Aïd Al-Adha est aussi le temps des grillades savoureuses. Mais comment s’assurer une dégustation sans risques? «Le processus de cuisson sur le charbon de bois comporte certains risques pour la santé, mais en suivant les bonnes pratiques, vous pouvez profiter d’une expérience de grillade plus sûre», assure notre expert.

Pour réduire les risques de formation de substances potentiellement cancérigènes lors de la cuisson à haute température, Abdelkhalek Ramdani recommande de «préchauffer le gril à feu moyen et d’éviter de faire carboniser excessivement la viande». Et afin d’éviter la formation excessive d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), nuisibles pour la santé, Abdelkhalek Ramdani préconise de choisir des morceaux de viande maigre, de préchauffer le gril à feu moyen et de retourner régulièrement les aliments.