Agropole du Loukkous: une plateforme stratégique pour la valorisation agricole et l’industrialisation régionale

L’Agropole du Loukkous, inauguré dans la province de Larache, s’impose comme un levier structurant pour le développement de l’industrie agroalimentaire et la valorisation de la production agricole dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Conçu comme un projet intégré, ce pôle ambitionne de renforcer la chaîne de valeur agricole, au bénéfice des agriculteurs, des entreprises et de l’économie régionale.

Implanté dans la commune de Zouada, l’Agropole a été pensé comme un guichet unique regroupant plusieurs institutions stratégiques du secteur agricole et agroalimentaire. Il abrite notamment l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), Morocco Foodex, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), ainsi qu’un centre régional dédié à l’accompagnement des jeunes entrepreneurs.

S’étendant sur une superficie de 150 hectares, le projet mobilise un investissement global de près de 457 millions de dirhams. Il constitue l’un des piliers de la mise en œuvre de la stratégie «Génération Green 2020-2030», lancée sous l’impulsion du Roi, visant à moderniser l’agriculture marocaine et à renforcer sa durabilité.

Lors de l’inauguration, le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a souligné l’importance stratégique de cette infrastructure, qualifiée de septième pôle agricole mis en service à l’échelle nationale. Selon lui, l’Agropole du Loukkous permettra la création de près de 12.000 emplois stables et devrait générer un chiffre d’affaires dépassant les 4 milliards de dirhams, renforçant ainsi l’attractivité économique de la région.

Le projet vise également à organiser et structurer le secteur des industries agroalimentaires en facilitant l’accès à un foncier aménagé et à des services de proximité répondant aux standards internationaux. Cette approche devrait encourager l’implantation d’opérateurs nationaux et internationaux, tout en conférant une valeur ajoutée accrue aux exportations agricoles marocaines.

Recherche, qualité et innovation

L’Agropole du Loukkous accorde une place centrale à la recherche, à l’innovation et au contrôle de la qualité, à travers la présence de l’Institut national de la recherche agronomique. Sa directrice, Lamiae Ghaouti, a précisé que l’INRA jouera un rôle clé dans le développement de la recherche appliquée, le transfert de technologies et l’accompagnement des acteurs institutionnels, des agriculteurs, des éleveurs et des étudiants.

L’Agropole du Loukkous à Larache. (S.Kadry/Le360). le360

L’institut assurera également la formation d’étudiants en master et en doctorat issus de différentes universités et établissements marocains. Quatre infrastructures majeures y sont prévues: un laboratoire de biotechnologie animale, un laboratoire de protection des végétaux, un laboratoire de multiplication des cultures maraîchères et des chaînes de production régionales par vitroplants, ainsi qu’un laboratoire dédié à la valorisation et à la qualité des produits.

De son côté, l’ONSSA a mis en place un laboratoire de qualité destiné aux analyses de la santé végétale. Selon Hassan Loudili, directeur régional de l’office, cette structure comprend trois unités spécialisées en analyses PCR, microbiologie et sérologie. Elle cible en priorité les fruits rouges, filière emblématique du Loukkous, largement orientée vers l’export.

Ce laboratoire, dont le coût s’élève à 9 millions de dirhams, sera prochainement renforcé par des équipements estimés à près de 4 millions de dirhams. Il contribuera à améliorer la conformité sanitaire des produits agricoles et à renforcer la crédibilité des exportations marocaines sur les marchés internationaux.

Au-delà de sa vocation économique, l’Agropole du Loukkous intègre des considérations environnementales, en misant sur l’efficacité énergétique et l’utilisation de ressources propres. Il s’inscrit également en complémentarité avec les grands projets hydrauliques régionaux, tels que les périmètres irrigués de Dar Khrofa et Asjen, favorisant ainsi la modernisation de l’agriculture et l’émergence d’une classe moyenne rurale durable dans la province de Larache.