Structurer, investir, valoriser: la stratégie agro-industrielle de MEDZ

Au SIAM, MEDZ a réaffirmé une fois de plus son engagement en faveur de l’agriculture au Maroc, en valorisant son réseau d’agropoles implantés à Meknès, Berkane, Agadir et Larache, véritables moteurs d’attractivité pour l’industrie agroalimentaire nationale et internationale.

Durant la cérémonie d’ouverture présidée par le prince héritier Moulay El Hassan, Khalid Safir, directeur général de la CDG, a mis en lumière l’impact significatif des agropoles développés par MEDZ. Ces plateformes accueillent aujourd’hui près de 300 unités industrielles, représentant plus de 5,6 milliards de dirhams d’investissements et générant plus de 27.700 emplois directs. Un succès illustrant l’attractivité croissante des infrastructures conçues selon les standards internationaux pour renforcer et pérenniser les chaînes de valeur agroalimentaires locales.

Selon Fayçal Bennouna, membre du directoire de MEDZ, ces résultats confirment la pertinence du modèle d’agropoles intégrés, conçu pour attirer l’investissement privé, structurer les filières locales et accompagner la montée en gamme de l’agro-industrie marocaine.

Le360: MEDZ est impliquée dans le développement de l’écosystème agro-industriel au Maroc. Pouvez-vous nous expliquer de quelle manière?

Fayçal Bennouna: MEDZ, filiale de la CDG dans la branche développement territorial, s’illustre depuis plusieurs années comme un acteur de référence dans l’accompagnement des stratégies nationales, en particulier la stratégie agricole Génération Green.

Effectivement, MEDZ joue un rôle central dans le développement de l’écosystème agro-industriel à travers la mise en place de zone d’activités créatrices de valeur et répondant aux besoins du marché. L’enjeu est de mettre à disposition des investisseurs une offre intégrée comprenant les déterminants de la compétitivité, à savoir une infrastructure de qualité, une excellente connectivité et des services de proximité et personnalisés.

«MEDZ est un acteur clé dans le développement de l’écosystème agro-industriel national à travers ses agropoles»

Notre objectif est de créer des écosystèmes territoriaux performants et durables qui favorisent la transformation locale des produits agricoles, l’émergence de PME compétitives et l’attraction d’investissements nationaux et étrangers. En partenariat avec les acteurs publics et privés, nous contribuons ainsi à la modernisation du secteur agro-industriel, à la création d’emplois durables, et à la valorisation des richesses régionales.

Pourriez-vous nous en dire plus sur vos réalisations et leurs impacts sociaux économiques?

Parmi nos réalisations, on peut citer l’Agropolis de Meknès, les agropoles de Berkane, du Souss-Massa et le tout récent du Loukkos à Larache qui totalisent une superficie de 317 ha. Tous sont pensés pour valoriser les filières agricoles locales tout en soutenant les métiers connexes comme l’agrofourniture, l’emballage ou l’irrigation.

Lire aussi : Quatre agropoles, 300 entreprises, 14.000 emplois générés... Comment MedZ veut optimiser la chaîne de valeur agro-industrielle

Ces projets s’inscrivent pleinement dans la volonté du Royaume de renforcer sa souveraineté alimentaire et de faire de l’agro-industrie un levier de croissance durable. À ce jour, les quatre agropoles développées par MEDZ abritent près de 300 entreprises. Cette dynamique a permis la création de plus de 27.700 emplois et 5,6 MMDH d’investissement induit, en apportant une forte valeur ajoutée et en structurant les écosystèmes que nous ciblons à travers notre proposition de valeur.

Quels sont les projets et les perspectives de développement de MEDZ pour soutenir et renforcer l’écosystème agro-industriel?

Dans la continuité de notre engagement, nous avons le plaisir d’annoncer le lancement de nouvelles tranches de zones pour accompagner la dynamique du secteur: la deuxième tranche de l’Agropole de Berkane, d’une superficie de 20 hectares, est actuellement en cours de réalisation; la deuxième tranche de l’Agropole du Loukkos, qui s’étendra sur 50 hectares, sera lancée cette année et enfin, nous préparons l’extension de l’Agropolis de Fès-Meknès, avec une première phase de 50 hectares,incluant une composante Zone d’accélération industrielle généraliste pour répondre à la diversité des besoins industriels.

Ces projets témoignent de notre volonté de renforcer l’attractivité des territoires, de soutenir la compétitivité des filières agroalimentaires et d’accompagner l’essor d’un tissu industriel durable et innovant.