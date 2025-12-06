Larache: une saison prometteuse pour le navet blanc

Une fois arraché, le navet est transporté vers un bassin en plastique où il est rincé soigneusement à l’aide d’un tuyau. (S.Kadry/Le360)

Le navet blanc, légume saisonnier très prisé en hiver pour ses multiples bienfaits -notamment l’accélération du métabolisme et le renforcement du système immunitaire- connaît un intérêt croissant auprès des consommateurs. Cet engouement a poussé de nombreux agriculteurs des provinces de Larache et Ksar El Kébir à élargir les superficies qui lui sont consacrées.

Comme les autres variétés de navet, son prix a enregistré une hausse notable au cours des dernières campagnes agricoles: il varie actuellement entre 12 et 16 dirhams le kilo.

Le360 s’est rendu dans une exploitation de la commune rurale d’El Aouamra, dans la province de Larache, afin de suivre de près les opérations de récolte, de lavage et de transport vers les marchés du nord et du centre du pays. Selon les agriculteurs de la région, la fertilité des sols à El Aouamra, Kchachra et autres localités autour de Larache et Ksar El Kébir représente un atout majeur pour la culture du navet blanc.

Des terres fertiles et un rendement rentable

Le lancement de la récolte s’accompagne de la mise en place des premières opérations de regroupement du produit. La récolte s’effectue tôt le matin ou en fin d’après-midi et mobilise des ouvriers qui travaillent plus de six heures par jour pour un salaire compris entre 80 et 120 dirhams.

Cette phase s’étale sur près d’un mois, le temps de collecter l’ensemble de la production issue des parcelles étendues. Une fois arraché, le navet est transporté vers un bassin en plastique où un ouvrier le rince soigneusement à l’aide d’un tuyau avant de le stocker, afin d’éliminer la terre qui y adhère.

Après le nettoyage, la production est regroupée puis acheminée par des véhicules spécialisés vers les marchés de gros de Tanger, Tétouan, Kénitra, Chefchaouen, Al Hoceïma et d’autres destinations. Ce circuit permet d’assurer une mise en marché rapide du produit, très recherché durant la saison froide.

Les agriculteurs assurent que ces étapes logistiques sont devenues essentielles pour répondre à la demande croissante. Plusieurs producteurs affirment que la campagne actuelle s’annonce «bonne», notamment grâce à la disponibilité de l’eau d’irrigation.

Les récentes pluies importantes tombées sur la région ont également joué un rôle déterminant dans la qualité et le volume de la production. Elles ont permis une croissance optimale du navet blanc, ainsi que de plusieurs variétés caractérisées par un développement rapide.