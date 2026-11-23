Le360: votre visite au Maroc intervient à un moment où le secteur agricole est confronté à de profondes mutations. Quel regard portez-vous sur le potentiel agricole du Royaume et quelle place occupe aujourd’hui le Maroc dans la stratégie de Bayer Crop Science pour la région EMEA?

Fabrice Houdebert: le Maroc dispose d’un potentiel agricole considérable et a un rôle important à jouer dans la région. L’agriculture reste un pilier de l’économie et de l’emploi. Elle représente encore presque un tiers de l’emploi total, mais le secteur fait face à une pression croissante liée à la raréfaction de l’eau et à l’instabilité climatique. La FAO l’a d’ailleurs souligné: tout l’enjeu est de renforcer la production alimentaire tout en respectant les limites hydriques du pays.

C’est pourquoi l’Afrique du Nord, et le Maroc en particulier, ont toute leur place dans notre stratégie pour la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Son importance agricole, les défis climatiques auxquels elle est confrontée et son potentiel de transformation en font une région stratégique pour Bayer Crop Science. Au Maroc, nos priorités sont de renforcer la résilience climatique des exploitations, de renouveler progressivement notre portefeuille et d’accompagner les filières agricoles à forte valeur ajoutée.

Notre objectif est de rapprocher l’innovation des réalités locales: des semences et des produits de protection des cultures adaptés, des solutions biologiques, des outils numériques, des essais locaux et la formation des agriculteurs. En fin de compte, ces innovations doivent aider les agriculteurs à devenir plus résilients et plus productifs, tout en restant économiquement rentables pour leur exploitation.

Cette visite est justement un moment d’écoute et de dialogue. Elle me permet de rencontrer nos équipes, les agriculteurs et nos partenaires, de mieux comprendre leurs priorités et de m’assurer que notre stratégie EMEA répond pleinement aux réalités de l’Afrique du Nord.

À l’échelle de la région EMEA, les marchés agricoles présentent des réalités économiques, climatiques et réglementaires très différentes. Comment Bayer Crop Science adapte-t-il sa stratégie à ces spécificités locales, et quelles opportunités de développement identifiez-vous aujourd’hui en Afrique du Nord?

La région EMEA est d’une incroyable diversité. Les réalités de l’agriculture en Europe du Nord sont très différentes de celles du Maroc ou du reste de l’Afrique du Nord. Ainsi, même si nous partageons une orientation stratégique commune à l’échelle de la région, sa mise en œuvre doit être très adaptée au contexte local. Notre point de départ est précisément de ne pas appliquer un modèle unique à tous les marchés.

Notre vision repose sur une conviction simple: l’innovation n’a de valeur que si elle répond concrètement aux besoins des agriculteurs. Cela suppose de combiner plusieurs leviers: développer continuellement notre portefeuille, associer protection conventionnelle, biosolutions et biostimulants, utiliser davantage le digital et la data et, surtout, conserver une grande proximité avec les agriculteurs et nos partenaires locaux.

C’est particulièrement important en Afrique du Nord, où les défis sont multiples: stress hydrique, changement climatique, maladies et ravageurs, pression sur les rendements, évolution de la réglementation, volatilité économique et sécurité alimentaire. Et les réalités peuvent être très différentes d’un pays à l’autre. Au Maroc, comme dit précédemment, l’enjeu est notamment de renforcer la résilience climatique, de renouveler le portefeuille et d’accompagner les filières agricoles à forte valeur ajoutée. En Algérie, les priorités concernent les céréales, les cultures maraîchères et l’arboriculture, ainsi que l’introduction progressive du maïs sur le marché. En Tunisie, il s’agit davantage de consolider les positions existantes grâce au portefeuille, à l’accompagnement des agriculteurs et à une collaboration étroite avec nos partenaires commerciaux.

«il faut protéger le potentiel de la culture. Une plante déjà fragilisée par un manque d’eau peut devenir plus vulnérable aux maladies, aux ravageurs ou aux adventices (mauvaises herbes)» — Fabrice Houdebert, directeur de Crop Science pour la région EMEA chez Bayer

Mais ces défis ouvrent aussi des opportunités. Ils accélèrent la demande de cultures plus résilientes, tolérantes à la chaleur et au stress hydrique, d’une meilleure efficacité dans l’utilisation de l’eau et des intrants, de solutions biologiques et d’outils numériques d’aide à la décision. C’est là que nous identifions nos principaux axes de développement en Afrique du Nord: la consolidation de notre présence dans les céréales, le développement dans les fruits, légumes et baies, les solutions biologiques et durables, ainsi que le digital et l’accompagnement technique. Mais l’innovation ne fera la différence que si elle est testée dans les conditions locales, accessible et économiquement viable pour les agriculteurs.

Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources hydriques et la multiplication des épisodes climatiques extrêmes, quelles solutions concrètes Bayer peut-il apporter pour renforcer la résilience des exploitations, tout en préservant leur rentabilité?

Face au stress hydrique, il n’existe pas de solution unique. Notre approche consiste à agir sur plusieurs leviers complémentaires pour préserver le potentiel de rendement et mieux utiliser les ressources disponibles.

Le premier concerne la sélection variétale. La génomique, la modélisation et l’Intelligence artificielle permettent à nos chercheurs d’identifier plus rapidement des caractéristiques associées, par exemple, à la tolérance à la chaleur et au déficit hydrique, ou à une meilleure stabilité du rendement dans des conditions climatiques variables.

Le digital constitue un autre levier. En combinant données météorologiques, images satellitaires, observations des parcelles et, lorsque cela est possible, données issues de capteurs, les outils d’aide à la décision peuvent aider l’agriculteur à détecter plus tôt les signes de stress et à mieux décider quand, où et en quelle quantité irriguer.

Enfin, il faut protéger le potentiel de la culture. Une plante déjà fragilisée par un manque d’eau peut devenir plus vulnérable aux maladies, aux ravageurs ou aux adventices (mauvaises herbes). Des solutions de protection plus ciblées, des produits biologiques et des pratiques agronomiques adaptées peuvent contribuer à éviter des pertes supplémentaires.

Mais il y a un principe important: ces innovations doivent aussi avoir du sens économiquement. Notre objectif n’est pas d’opposer durabilité et rentabilité, mais de protéger les récoltes, d’utiliser plus efficacement les ressources et de préserver la performance économique des exploitations. Avant toute adoption à plus grande échelle, il est essentiel de tester les approches dans les conditions locales et d’en mesurer concrètement les résultats.

L’Intelligence artificielle, l’agriculture de précision et les biosolutions sont présentées comme les grandes révolutions du secteur. Mais ces innovations restent parfois éloignées des réalités économiques des petits et moyens agriculteurs. Comment les rendre réellement accessibles sur des marchés comme le Maroc, et quels résultats tangibles peut-on raisonnablement en attendre?

Pour moi, l’accessibilité ne consiste pas simplement à mettre une technologie innovante sur le marché. Elle doit être utile, compréhensible et économiquement pertinente pour l’agriculteur, en particulier pour les petites et moyennes exploitations, où chaque investissement doit apporter un bénéfice clair.

L’Intelligence artificielle est déjà une réalité, en amont comme en aval. Dans nos centres de recherche et développement, comme La Dargoire ou le Life Hub à Lyon, elle permet d’analyser de grands volumes de données et d’identifier plus rapidement des solutions adaptées aux réalités locales. Au Maroc, des outils comme ResiYou, aujourd’hui déployé sur la tomate, s’appuient également sur l’IA pour aider les producteurs à anticiper les risques liés aux résidus et à sécuriser leur accès aux marchés d’exportation. L’IA permet ainsi de gagner du temps et d’éviter des erreurs coûteuses.

L’agriculture de précision et les biosolutions répondent à la même logique. La première permet d’intervenir au bon endroit, au bon moment et à la bonne dose, grâce aux données météorologiques, aux images satellitaires et aux observations de parcelles. Les biosolutions apportent, elles, des alternatives complémentaires à la protection conventionnelle. L’objectif est le même: mieux utiliser les ressources tout en préservant la rentabilité de l’exploitation.

Pour rendre ces solutions accessibles, trois éléments sont essentiels: les tester dans les conditions locales, accompagner les agriculteurs dans leur adoption et proposer une approche intégrée. Au Maroc, cela passe par des essais sur des cultures prioritaires, des parcelles de démonstration, des journées de terrain, des formations et un travail avec les distributeurs, les organisations professionnelles, les coopératives et les partenaires techniques. Semences, protection des cultures, biosolutions, recommandations agronomiques et outils numériques forment ainsi une boîte à outils dans laquelle chaque agriculteur peut trouver les solutions adaptées à sa situation et à son budget.

«Pour le Maroc et, plus largement, l’Afrique du Nord, nos priorités sont de mieux adapter notre portefeuille aux besoins locaux, de renforcer l’accompagnement technique des agriculteurs, d’intensifier les essais» — Fabrice Houdebert, directeur de Crop Science pour la région EMEA chez Bayer

Enfin, il faut rester concret sur les résultats et éviter les promesses générales. Un traitement mieux ciblé, une irrigation mieux dosée, un risque de résidus anticipé avant qu’il ne bloque une exportation ou un problème détecté avant qu’il n’entraîne des pertes sont autant de bénéfices à rechercher. Ils doivent ensuite être mesurés exploitation par exploitation, à travers le coût par hectare, la consommation d’eau, les intrants, le rendement, la qualité de la récolte ou, lorsqu’il existe, le revenu additionnel. Une innovation n’a de valeur que si son bénéfice est démontré dans les conditions locales.

Les évolutions de la réglementation européenne en matière de produits phytosanitaires et de résidus imposent de nouvelles contraintes aux producteurs marocains, notamment dans les filières tournées vers l’export. Comment Bayer accompagne-t-il cette transition et comment éviter que ces nouvelles exigences ne pénalisent la compétitivité de l’agriculture marocaine?

C’est une évolution que nous suivons de très près. Les exigences réglementaires européennes évoluent notamment en matière de substances actives, de résidus, de sécurité et de durabilité. Elles ne sont pas automatiquement transposables à l’ensemble des marchés nord-africains, mais elles ont naturellement un impact important sur les filières qui exportent vers l’Europe.

Notre rôle est donc d’anticiper ces évolutions, notamment le retrait ou la restriction de certaines solutions, de renouveler progressivement notre portefeuille et d’accompagner les producteurs dans le respect des exigences liées aux résidus. Cela passe également par le développement de solutions plus durables et par l’intégration progressive de biosolutions, de biostimulants et d’approches biologiques, associées à des recommandations agronomiques et à des outils digitaux.

Mais cette transition doit rester progressive et pragmatique. Il ne s’agit pas de remplacer du jour au lendemain toutes les solutions conventionnelles par des solutions biologiques. Les nouvelles approches doivent démontrer leur efficacité agronomique, leur accessibilité et leur pertinence économique pour les agriculteurs nord-africains.

Au Maroc, l’accompagnement peut aussi passer par des offres intégrées. C’est par exemple le rôle de ResiYou, renforcé par le partenariat avec le laboratoire Tentamus, qui aide les producteurs de fruits et légumes à anticiper les risques liés aux résidus et à sécuriser leur accès aux marchés d’exportation.

La compétitivité doit donc rester au cœur de cette transition. Il s’agit d’aider les producteurs à protéger leurs récoltes, à respecter les cadres réglementaires et à préserver la viabilité de leurs exploitations, tout en progressant vers des pratiques plus durables.

Vous dirigez les activités Crop Science de Bayer sur un périmètre qui couvre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. À l’issue de cette visite, quels engagements ou quelles priorités concrètes souhaitez-vous porter pour le Maroc et l’Afrique du Nord? Et si nous devions refaire cette interview dans cinq ans, quels progrès aimeriez-vous pouvoir nous présenter?

Cette visite m’a permis d’entendre directement les attentes de nos équipes, de nos partenaires et des agriculteurs. Mon objectif est maintenant de relier encore mieux notre vision EMEA aux priorités de la région et aux réalités que vivent les agriculteurs sur le terrain.

Pour le Maroc et, plus largement, l’Afrique du Nord, nos priorités sont de mieux adapter notre portefeuille aux besoins locaux, de renforcer l’accompagnement technique des agriculteurs, d’intensifier les essais, les démonstrations et les formations, de développer progressivement les solutions biologiques et durables, de renforcer la collaboration avec les distributeurs et les partenaires locaux, et de mieux utiliser le digital pour accompagner les décisions agronomiques.

Au Maroc, cela signifie notamment renforcer les essais et la validation locale, poursuivre l’introduction de nouvelles solutions de protection des cultures, de biosolutions et de semences adaptées, développer les services numériques, former davantage d’agriculteurs et approfondir nos partenariats avec les acteurs marocains de la recherche et de l’innovation.

Et si nous refaisions cette interview dans cinq ans, j’aimerais surtout que ce soient les agriculteurs qui en parlent. Qu’ils puissent dire que les solutions que nous leur avons apportées les ont aidés à mieux résister aux aléas climatiques, à mieux utiliser l’eau et à préserver la rentabilité de leur exploitation. Et que l’on puisse dire de Bayer qu’il a été un partenaire de confiance pour l’agriculture marocaine, en l’aidant à produire plus et mieux, avec moins de ressources. C’est à cette aune que je mesurerai le chemin parcouru.