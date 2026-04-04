Société

Agriculture: à Shoul, les éleveurs préparent le cheptel pour l’Aïd al-Adha

Les agriculteurs labourent les terres et préparent en même temps le bétail pour l'Aïd al-Adha. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/04/2026 à 17h00

VidéoSuite aux récentes précipitations, les agriculteurs de la région de Rabat-Salé s’attellent désormais au débroussaillage de leurs parcelles afin de garantir une récolte optimale. En parallèle, ils privilégient un élevage extensif, profitant des vastes parcours verdoyants pour nourrir leurs bêtes. Reportage.

Lors d’une visite de l’exploitation de Jilali, située dans la commune rurale de Shoul (préfecture de Salé), l’exploitant a d’abord exprimé sa gratitude envers la providence pour ces pluies salvatrices. «Nous avons commencé à éliminer les mauvaises herbes pour permettre aussi un meilleur épandage des engrais», confie-t-il.

Toutefois, l’agriculteur signale avec regret que la culture du blé a été touchée, dans certains secteurs, par la rouille (Esda). Cette maladie cryptogamique, favorisée par l’alternance d’humidité et de chaleur, impose selon lui «une surveillance accrue au printemps pour protéger le rendement».

Sur une partie importante de son domaine, les dégâts causés par la rouille l’ont contraint à transformer «les tiges de blé affectées en bottes de foin pour l’alimentation du bétail». Pour autant, Jilali ne baisse pas les bras: «Je vais commencer bientôt une grande pulvérisation de fongicide pour prévenir ou stopper la maladie».

Malgré ces aléas, l’exploitant ne cache pas sa satisfaction face à une nature généreuse qui offre de riches pâturages à son troupeau composé de 120 ovins et de quelques bovins. Concernant le soutien étatique, Jilali précise, tout en manœuvrant son tracteur: «Pour pouvoir bénéficier de la deuxième tranche de l’aide, le ministère de l’Agriculture a recensé mes brebis en estampillant tout le troupeau».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 04/04/2026 à 17h00
#Agriculture#Elevage#Salé#Aïd Al-Adha

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