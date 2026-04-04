Agriculture de précision: comment les drones facilitent la pulvérisation des pesticides à Berrechid

Un drone en pleine opération de pulvérisation de pesticides au-dessus de champs agricoles près de Casablanca. (A.Et-tahiry/Le360.)

À Berrechid, une technologie innovante transforme les pratiques agricoles. Il s’agit de la pulvérisation des pesticides par drone qui s’impose comme une alternative efficace aux méthodes traditionnelles, notamment dans des conditions climatiques difficiles. Cette technologie permet d’intervenir rapidement sur les parcelles, avec une précision accrue et un gain de temps significatif.

Mohamed Al Matloubi, opérateur de drone, explique que l’intervention commence par un repérage rapide du terrain. «Nous identifions d’abord la parcelle à traiter, ce qui ne prend que quelques minutes, avant de passer à la pulvérisation des pesticides», précise-t-il, dans une déclaration pour Le360. Selon lui, le traitement d’un hectare ne nécessite que deux à deux minutes et demie, un délai nettement inférieur à celui des méthodes traditionnelles.

L’un des principaux avantages de cette technologie réside dans sa capacité à contourner les contraintes liées aux conditions météorologiques. Les récentes pluies abondantes ayant rendu les sols boueux, l’accès aux champs est devenu particulièrement difficile pour les agriculteurs.

«Après les précipitations, il est presque impossible d’entrer dans les champs pour effectuer les traitements avec les moyens classiques», souligne notre interlocuteur. Dans ce contexte, le recours au drone, permettant de pulvériser les pesticides depuis les airs, évite également le piétinement des cultures, contribuant ainsi à préserver les rendements.

La pulvérisation de pesticides par drone près de Casablanca. (A.Et-tahiry/Le360.)

Étayant ces propos, Chouaib, agriculteur de la région, affirme que l’utilisation des drones s’étend désormais à différents types de cultures. «Nous utilisons la pulvérisation par drone pour toutes les cultures. Cela facilite énormément le travail, surtout quand le sol est boueux», témoigne-t-il.

La pulvérisation par drone s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l’agriculture marocaine. En réduisant les contraintes logistiques et en optimisant les traitements, cette technologie contribue à améliorer la productivité tout en limitant les impacts sur les cultures.