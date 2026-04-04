Economie

Agriculture de précision: comment les drones facilitent la pulvérisation des pesticides à Berrechid

Un drone en pleine opération de pulvérisation de pesticides au-dessus de champs agricoles près de Casablanca. (A.Et-tahiry/Le360.)

Par Hafida Ouajmane et Abderrahim Et-Tahiry
Le 04/04/2026 à 18h00

VidéoÀ Berrechid, la pulvérisation des pesticides par drone commence à séduire les agriculteurs. Rapide, précise et adaptée aux terrains difficiles, notamment en période de fortes pluies, cette technologie facilite les traitements tout en préservant les cultures et les rendements.

À Berrechid, une technologie innovante transforme les pratiques agricoles. Il s’agit de la pulvérisation des pesticides par drone qui s’impose comme une alternative efficace aux méthodes traditionnelles, notamment dans des conditions climatiques difficiles. Cette technologie permet d’intervenir rapidement sur les parcelles, avec une précision accrue et un gain de temps significatif.

Mohamed Al Matloubi, opérateur de drone, explique que l’intervention commence par un repérage rapide du terrain. «Nous identifions d’abord la parcelle à traiter, ce qui ne prend que quelques minutes, avant de passer à la pulvérisation des pesticides», précise-t-il, dans une déclaration pour Le360. Selon lui, le traitement d’un hectare ne nécessite que deux à deux minutes et demie, un délai nettement inférieur à celui des méthodes traditionnelles.

L’un des principaux avantages de cette technologie réside dans sa capacité à contourner les contraintes liées aux conditions météorologiques. Les récentes pluies abondantes ayant rendu les sols boueux, l’accès aux champs est devenu particulièrement difficile pour les agriculteurs.

«Après les précipitations, il est presque impossible d’entrer dans les champs pour effectuer les traitements avec les moyens classiques», souligne notre interlocuteur. Dans ce contexte, le recours au drone, permettant de pulvériser les pesticides depuis les airs, évite également le piétinement des cultures, contribuant ainsi à préserver les rendements.

La pulvérisation de pesticides par drone près de Casablanca. (A.Et-tahiry/Le360.)

Étayant ces propos, Chouaib, agriculteur de la région, affirme que l’utilisation des drones s’étend désormais à différents types de cultures. «Nous utilisons la pulvérisation par drone pour toutes les cultures. Cela facilite énormément le travail, surtout quand le sol est boueux», témoigne-t-il.

La pulvérisation par drone s’inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l’agriculture marocaine. En réduisant les contraintes logistiques et en optimisant les traitements, cette technologie contribue à améliorer la productivité tout en limitant les impacts sur les cultures.

Par Hafida Ouajmane et Abderrahim Et-Tahiry
Le 04/04/2026 à 18h00
#Agriculture#Agriculture de précision#Casablanca#drone#pesticides#pulvérisation de pesticides

LEs contenus liés

Politique

Pesticides au Maroc: un usage «contrôlé et sans risque» selon le gouvernement, la gauche sceptique

Economie

Agriculture: des pluies salvatrices mettent fin à de longues années de sécheresse dans l’Oriental

Economie

Agriculture. Terres argileuses, pluies exceptionnelles: la double peine du Gharb et du Loukkos

Economie

Agriculture: la campagne de fertilisation du blé lancée à Al Hoceïma et Ksar El-Kébir

Articles les plus lus

1
Algérie-Belgique: les dessous d’un deal humiliant pour le régime d’Alger
2
Kheng Grou: les travaux avancent pour le cinquième plus grand barrage du Maroc, mise en service attendue début 2027
3
Autoroute Nador-Guercif: le troisième tronçon réalisé à plus de 80%
4
Le cactus et le caroubier, piliers d’une révolution agricole dans la région de l’Oriental
5
Printemps exceptionnel à Ifrane: les cascades renaissent et relancent le tourisme
6
Polisario: un proxy iranien aux portes du Sahel
7
Le lent déclin du centre-ville de Casablanca
8
Location des bacs de stockage de la Samir: ce que dit la ministre, ce que révèlent les faits
Revues de presse

Voir plus