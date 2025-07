Aéronautique: comment le Maroc a triplé ses exportations en dix ans

Alors que de nombreux secteurs industriels mondiaux ont subi de plein fouet les chocs successifs de la dernière décennie (crise du Covid-19, tensions géopolitiques, inflation post-pandémique), le secteur aéronautique marocain a pu facilement se relever.

L’aéronautique a vu donc ses exportations tripler en dix ans. En 2014, elles atteignaient 7,69 milliards de dirhams. Dix ans plus tard, en 2024, elles culminent à 26,44 milliards. Cette progression de 18,75 milliards de dirhams représente une hausse de 244%, avec une moyenne annuelle de croissance proche de 13%.

Ce résultat n’est pas le fruit du hasard. Il reflète une politique industrielle ambitieuse et continue, mise en œuvre depuis les années 2000, avec comme point d’orgue le lancement du Plan d’accélération industrielle (PAI). Le secteur aéronautique, considéré comme stratégique, a été doté d’écosystèmes structurés, de partenariats avec les grands donneurs d’ordre mondiaux, et d’infrastructures de formation professionnelle adaptées aux exigences technologiques du secteur.

Les années 2017 à 2019 ont été particulièrement dynamiques: les exportations ont grimpé de 11,9 à 18,1 milliards, soit +52% en deux ans. L’année 2018, à elle seule, enregistre une hausse de 3,2 milliards (+27%). Cette performance reflète le renforcement des capacités de production, la montée en gamme des produits, et la diversification des débouchés.

La crise du Covid-19 a toutefois provoqué un repli significatif. Les exportations chutent à 13,37 milliards en 2020, soit une baisse de 4,8 milliards de dirhams (–26,3%). Mais le redressement est rapide: en 2021, les exportations rebondissent à 16,4 milliards (+22,7%), puis à 22,1 milliards en 2022 (+35%).

Le boom de l’assemblage

En 2014, les exportations issues de ce segment s’élevaient à 3,73 milliards de dirhams. En 2024, elles atteignent 17,2 milliards, soit une multiplication par 4,6. Sur cette période, le volume des exportations a crû de 13,5 milliards de dirhams, avec un taux de croissance moyen annuel supérieur à 17%.

Évolution des exportations du segment assemblage

Année Exportations du segment assemblage (en MDH) 2014 3736 2015 4265 2016 4641 2017 5866 2018 8316 2019 10257 2020 7893 2021 10668 2022 14551 2023 13944 2024 17233

Cette performance s’explique par la consolidation des activités de groupes industriels internationaux comme Boeing, Airbus, Safran, Stelia ou encore Bombardier. Ces entreprises ont fait du Maroc un maillon stratégique de leur chaîne de valeur mondiale. La proximité géographique avec l’Europe, les accords de libre-échange, la stabilité politique, les coûts compétitifs et la qualité de la main-d’œuvre constituent un environnement idéal pour l’implantation de sites d’assemblage de pièces aéronautiques.

Un atelier de production dans l'usine Airbus Atlantic Maroc Composites.

Les années 2018 et 2019 sont à nouveau révélatrices de cette dynamique, avec une croissance cumulée de 4,4 milliards en deux ans, soit +53%. Même la crise de 2020, qui provoque une baisse de 2,4 milliards de dirhams (–23%), est rapidement résorbée. Dès 2021, le segment repart à la hausse (+2,8 milliards), et explose en 2022 (+4,9 milliards, +33%), jusqu’à atteindre 17,2 milliards en 2024.

EWIS: la montée en puissance discrète mais stratégique

Le segment EWIS (Electrical Wiring Interconnection System), bien que moins spectaculaire en chiffres bruts, constitue une brique essentielle de l’architecture aéronautique marocaine. Il s’agit des systèmes d’interconnexion de câblage électrique, de plus en plus sophistiqués et nombreux à mesure que les avions intègrent de l’électronique embarquée, des capteurs, et des technologies de connectivité.

Évolution des exportations du segment Ewis

Année Exportations du segment Ewis (en MDH) 2014 3899 2015 4563 2016 5498 2017 5969 2018 6740 2019 7803 2020 5406 2021 5664 2022 7510 2023 8969 2024 9100

En 2014, les exportations EWIS atteignaient 3,89 milliards de dirhams. En 2024, elles culminent à 9,1 milliards, soit une croissance de 134%. Le segment a connu une trajectoire plus linéaire mais tout aussi stratégique. La période 2014–2019 voit une croissance régulière, avec des hausses annuelles comprises entre 600 et 1.000 millions. En 2019, les exportations atteignent 7,8 milliards, soit le double du niveau de 2014.

La crise sanitaire a marqué une rupture, avec une chute brutale à 5,4 milliards en 2020 (–30,9%). Toutefois, la reprise est là encore rapide et vigoureuse: 5,6 milliards en 2021 (+17%), 7,5 milliards en 2022 (+32%), puis 8,9 milliards en 2023 et 9,1 milliards en 2024.

Cette croissance est portée par une demande mondiale soutenue en solutions de câblage intelligentes et par les efforts d’innovation des entreprises implantées dans la zone de Nouaceur, qui intègrent des technologies à forte valeur ajoutée.

Un écosystème structuré et une vision de long terme

Ce développement industriel n’aurait pas été possible sans un écosystème cohérent et intégré. Le Maroc a investi massivement dans les infrastructures, la formation et l’ingénierie industrielle. L’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA), créé en partenariat avec les industriels. D’autres établissements assurent, quant à eux, une montée en compétence progressive des ingénieurs.

Le taux d’intégration locale a également progressé de manière significative. Estimé à 18% en 2010, il dépasse aujourd’hui les 40% dans certains segments. L’enjeu des prochaines années sera de transformer ce succès quantitatif en maturité technologique, en allant vers plus d’ingénierie, de propriété intellectuelle et de R&D.