À Guercif, le développement du semis direct se poursuit pour améliorer les rendements et réduire les coûts de production. (M.Chellay/Le360)

Dans la province de Guercif, la campagne agricole 2026-2027 s’ouvre sur des signaux encourageants. Les pluies d’automne, survenues au moment où démarre la saison agricole, ont donné un premier élan aux opérations de semis. Les coûts de production, en premier lieu le prix du carburant utilisé pour faire tourner les engins agricoles, restent cependant l’une des principales difficultés des professionnels.

Saïd Taie, membre de la coopérative Al Fahama pour le semis direct, s’est dit soulagé par ces précipitations. Dans une déclaration pour Le360, il a indiqué qu’elles sont arrivées à un moment opportun, au début de la campagne, et qu’elles ont redonné confiance aux agriculteurs après des années de conditions climatiques difficiles. Selon lui, ce démarrage permet d’espérer de bons résultats, à condition que les pluies restent régulières durant les premières phases de la saison.

L’agriculteur a aussi souligné l’intérêt croissant du semis direct pour les conditions de travail et la productivité. Il rappelle les résultats positifs obtenus avec cette technique lors de la campagne précédente, ainsi que sa contribution à la réduction des coûts de production, notamment ceux de la main-d’œuvre, qui représente une charge de plus en plus lourde pour les agriculteurs. Le semis d’un quintal revient ainsi à environ 100 dirhams.

Cette évolution des méthodes de travail n’a toutefois pas levé toutes les contraintes, selon notre interlocuteur. Le coût du carburant destiné aux semoirs de semis direct demeure l’un des principaux obstacles à celle-ci, ces machines consommant des quantités importantes de gasoil.

Une demande de soutien au carburant agricole

C’est dans cette perspective qu’il appelle les autorités concernées à instaurer une aide spécifique pour le carburant destiné à l’usage agricole, au même titre que les mesures dont bénéficient le transport routier, le transport de marchandises et la pêche maritime. Une telle aide, estime-t-il, allégerait les charges financières des agriculteurs et les encouragerait à se diriger vers les techniques modernes.

De son côté, Mehdi El Ouadi, chef du service d’exécution des projets agricoles à la direction provinciale de l’agriculture de Guercif, qualifie les récentes pluies de signal positif pour le lancement de la campagne. Il précise que la direction a entamé le déploiement du programme de semis direct, l’un des chantiers stratégiques destinés à faire évoluer les pratiques agricoles et à renforcer la capacité du secteur à s’adapter aux changements climatiques.

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Le responsable a expliqué que cette technique permet de semer sans labour préalable. Elle contribue ainsi à préserver l’humidité du sol et à réduire la consommation de carburant ainsi que les coûts de production. Elle présente aussi des effets environnementaux favorables, en participant à la séquestration du carbone dans le sol et à la limitation des émissions responsables du dérèglement climatique.

Mehdi El Ouadi ajoute que la Direction provinciale de l’agriculture, en coordination avec ses partenaires, encourage l’adoption de cette technique en dotant les coopératives agricoles de semoirs pour semis direct. Elle y associe des programmes de formation, d’encadrement et d’accompagnement technique.

Selon lui, ces efforts ont permis d’atteindre, lors de la campagne passée, une superficie semée en semis direct d’environ 1.364 hectares, avec un rendement supérieur à 26 quintaux par hectare.

Semis direct: 10.000 ha d’ici 2030

Les moyens logistiques ont été renforcés avec l’acquisition de six nouveaux semoirs, ce qui porte à dix le nombre total d’engins disponibles dans la province. La direction vise à étendre la superficie cultivée en semis direct jusqu’à 10.000 hectares et à porter le parc à 25 semoirs d’ici 2030.

Le responsable a indiqué que ces efforts s’inscrivent dans le Programme national de semis direct, qui vise un million d’hectares à l’échelle nationale à l’horizon 2030, dans le cadre des objectifs de la stratégie Génération Green. L’enjeu est d’aller vers une agriculture plus durable et plus économe dans la gestion des ressources naturelles.

Entre l’optimisme suscité par les pluies d’automne et le pari de l’extension du semis direct, la réussite de la campagne agricole à Guercif dépendra aussi de la capacité des agriculteurs à surmonter les contraintes financières, au premier rang desquelles la hausse du coût du carburant. Un dispositif de soutien apparaît dès lors nécessaire pour accompagner ce démarrage prometteur et le traduire en résultats concrets sur la production et les rendements.