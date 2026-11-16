Robert Pattinson succèdera à Daniel Craig dans le rôle de James Bond

L’annonce met fin à plusieurs mois de spéculations autour de la succession de Daniel Craig, qui a incarné l’espion créé par Ian Fleming dans cinq films, de «Casino Royale» (2006) à «Mourir peut attendre» (2021). Avant Robert Pattinson, six acteurs avaient tenu le rôle dans la série officielle: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig.

Ces dernières semaines, plusieurs noms revenaient dans la presse: Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor et Nicholas Hoult figuraient parmi les candidats cités. Certaines personnalités avaient même publiquement soutenu l’un d’eux. L’ancien interprète de 007 Pierce Brosnan s’était prononcé en faveur de Callum Turner, tandis que Gary Oldman avait plaidé pour Jack Lowden, son partenaire dans la série «Slow Horses».

Le nom de Robert Pattinson est apparu plus tardivement. Selon The Hollywood Reporter, l’acteur a passé des essais filmés à Londres autour du week-end du 24 octobre, alors qu’il s’y trouvait pour le tournage de «The Batman Part II».

«James Bond est l’un des personnages les plus légendaires du cinéma et se voir confier le rôle de 007 est l’honneur d’une vie», a déclaré l’acteur dans un communiqué, dans lequel il remercie Denis Villeneuve, les producteurs Amy Pascal et David Heyman, la productrice exécutive Tanya Lapointe ainsi que les équipes d’Amazon MGM Studios.

Révélé par «Harry Potter et la Coupe de feu», puis par la saga «Twilight», Robert Pattinson a ensuite tourné dans «The Lost City of Z», «High Life» et «The Lighthouse et Tenet». Depuis 2022, il incarne Batman dans le film de Matt Reeves, dont il tourne actuellement la suite.

En 2026, il a donné la réplique à Zendaya dans «The Drama», interprété Antinoos dans «The Odyssey» de Christopher Nolan et incarné l’animateur de télévision américain Chris Hansen dans «Primetime». Il figure également au générique de «Dune: Part Three», dont la sortie est prévue le 18 décembre, sous la direction de Denis Villeneuve, également aux commandes du prochain Bond.

Un acteur déjà associé à plusieurs franchises

Par le passé, la saga a plusieurs fois confié le rôle à des acteurs peu connus du grand public: Sean Connery, George Lazenby et, dans une moindre mesure, Daniel Craig n’étaient pas des visages identifiés avant d’endosser le smoking. Debbie McWilliams, directrice de casting lors du choix de Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig, défendait encore cette approche en juin dernier. Lorsque son nom est apparu dans la course, plusieurs médias anglophones présentaient Robert Pattinson comme le nom le plus connu associé à la recherche du nouveau 007.

Le film, 26ème de la série officielle, sera le premier produit sous la direction créative d’Amazon MGM Studios. Amazon a racheté en 2022 la MGM et son catalogue, qui comprend les 25 films James Bond, pour 8,45 milliards de dollars. En février 2025, le groupe a annoncé une coentreprise avec Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, demi-frère et demi-sœur et producteurs historiques de la saga via leur société Eon Productions, qui lui confère le contrôle créatif de la franchise. L’accord a été finalisé en mars 2025.

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Jusqu’alors, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli supervisaient l’ensemble des aspects de la franchise, de l’écriture à la commercialisation; ils en restent copropriétaires. Selon plusieurs médias, Amazon aurait déboursé environ un milliard de dollars pour obtenir ce contrôle créatif, un montant que le groupe n’a pas confirmé.

La production est confiée à Amy Pascal et David Heyman, Tanya Lapointe assurant la production exécutive. «Aujourd’hui marque un moment décisif pour notre studio et une étape majeure dans l’histoire de James Bond», a déclaré Mike Hopkins, patron de Prime Video et d’Amazon MGM Studios. Denis Villeneuve a d’abord remercié les autres acteurs ayant pris part au processus de sélection, avant d’affirmer que Robert Pattinson «possède l’âme intemporelle de 007 et apporte un esprit totalement nouveau». Amy Pascal et David Heyman ont pour leur part mis en avant «son absence de peur en tant qu’acteur, son autodérision et sa capacité à se réinventer sans cesse».

Contrat et calendrier: des éléments encore non officiels

Avant l’annonce, le site américain Puck News rapportait que Robert Pattinson aurait obtenu un engagement portant sur trois films, contre quatre demandés à d’autres prétendants, dont Josh O’Connor et Jack Lowden, ainsi qu’une rémunération plus élevée. Le média attribuait ces conditions à son «statut de star». Le communiqué d’Amazon MGM Studios ne fait état ni de la durée de son engagement ni de ses conditions financières.

Le scénario a été écrit par Steven Knight, créateur de la série «Peaky Blinders», qui a indiqué en septembre l’avoir achevé. Interrogé sur BBC Radio 4 avant l’annonce du casting, le scénariste avait reconnu que connaître l’identité de l’acteur «facilite les choses», tout en soulignant qu’«il faut aussi écrire le personnage, pas l’acteur».

Aucune date de tournage ni de sortie ne figure dans le communiqué officiel. Selon les informations relayées par la presse, le tournage devrait débuter en 2027, pour une sortie envisagée au plus tôt en 2028.