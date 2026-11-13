Rabat: Mamoru Hosoda présente «La Traversée du temps» au Musée Mohammed VI d’art moderne

Nakata Masahiro, ambassadeur du Japon au Maroc, Mehdi Qotbi, Président de la Fondation Nationale des Musées et le cinéaste Mamoru Hosoda (Y.Mannan/Le360).

Vingt ans après sa sortie, le film d’animation japonais «La Traversée du temps» a retrouvé le grand écran jeudi 12 novembre au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, à Rabat. Son réalisateur, Mamoru Hosoda, a échangé avec le public à l’issue de la séance. Le cinéaste est attendu ce vendredi 13 novembre à 19 h au cinéma Lutetia, à Casablanca, où le film sera présenté en version originale sous-titrée en français.

Sorti au Japon en 2006, le film prolonge librement l’univers du roman de science-fiction de Yasutaka Tsutsui. Il suit Makoto, une lycéenne qui découvre qu’elle peut remonter le temps. D’abord tentée de corriger les petits accrocs du quotidien, elle découvre que retoucher le passé n’est pas sans conséquences pour ses proches. De cette prémisse fantastique, Hosoda tire un récit d’apprentissage sur les choix et les regrets.

Présent à la projection en sa qualité de président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi a salué la venue de Mamoru Hosoda et souligné le rôle de la culture dans le dialogue entre les peuples. L’ambassadeur du Japon au Maroc, Masahiro Nakata, a pour sa part souhaité que cette rencontre contribue à resserrer les liens entre les deux pays, qui célèbrent cette année le 70ème anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

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L’Institut français du Maroc accompagne les deux étapes de la visite. Sa directrice, Chloé Goupille, a rappelé l’engagement de longue date de l’institution en faveur du cinéma d’animation, notamment à Meknès, et souligné la capacité des films de Mamoru Hosoda à toucher plusieurs générations.